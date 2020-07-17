دنيا بطمة تثير الشكوك حول حملها بتوأم

لفتت الفنانة المغربية دنيا بطمة أنظار متابعيها من خلال صور جديدة نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وظهرت فيها محاطة ببالونات باللونين الزهري الدال على الفتيات والأزرق الذي يرمز الى الأطفال الذكور.

وأثارت فضول الجميع من خلال سؤالها إياهم عما يتوقعونه بشأن جنس الجنين حيث كتبت: "حزر فزر يا ترى صبي أم بنت أم توأم؟". وانطلقت على إثر هذا موجة من التعليقات التي تضمنت توقعات مختلفة وحققت الصور أكثر من 99 ألف إعجاب.

ويشار إلى أن الأضواء سلطت على دنيا مؤخراً بسبب ما أشيع من أخبار عن خلاف نشأ بينها وبين زوجها محمد الترك. إلا أنها نفت ذلك بطريقة غير مباشرة من خلال نشر فيديوهات ظهرت فيها برفقته في أماكن مختلفة.

كما أثارت الاهتمام بتعليقها على صورة نشرتها لشقيقتها ابتسام التي سجنت على خلفية قضية حساب الفضائح المعروف باسم "حمزة مون بيبي". وكتبت متوعدة: "وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم خيراً يسر قلبها وقلبنا والحمدلله على كل شيء".

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