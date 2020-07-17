ابن مكسيم خليل الأكبر أصبح شاباً ويلفت الأنظار بوسامته

نشر الفنان السوري مكسيم خليل، على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة له أثناء وجوده في السيارة برفقة أولاده الثلاثة.

ولفت هؤلاء الأنظار بوسامتهم إلا أن العيون توجهت إلى الابن الأكبر حيث لاحظ الكثير من المتابعين أنه تغير كثيراً وأصبح شاباً.

وحققت الصورة أكثر من 46 ألف إعجاب وأرفقها الممثل بتعليق طريف وكتب: "العصابة. طالعين أنا وهاني وجاد عمنتصور مع المعلّم لوكاس. الله يخليلكم ولادكم وعيلكم ويحفظكم من كل شر".

ويذكر أن مكسيم احتفل في وقت سابق بيوم ميلاد زوجته الفنانة سوسن أرشيد. ونشر للمناسبة على الحساب نفسه صورة رومنسية وجه إليها من خلالها رسالة حب. وكتب في تعليقه: "حدا بيعرف شي اسمه النقاء بالفطرة، بالنسبة إلي بعرفه ليكو قاعد على يميني" في إشارة إلى زوجته.

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وأضاف: "اليوم عيد ميلاده. وان شالله عقبال المية وتشوفي كل أحلامك حقيقة قدامك. كل سنة وانتِ بخير حبيبي سوستي الحلوة". وتفاعل معه الكثيرون وتمنى الجميع لهما دوام السعادة مهنئين الزوجة بالعيد.

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