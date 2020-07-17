نانسي عجرم وزوجها يحسمان الجدل ويكشفان تفاصيل ليلة الاقتحام

عرضت منصة "شاهد VIP" وثائقياً تناول الراوية الكاملة لحادثة اقتحام منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم. وتم بث بعض المقاطع التي سجلت خلاله وفي أحدها تحدث زوج الفنانة الطبيب فادي الهاشم. وقال إنه كان متوجهاً إلى غرفة النوم حين التقى المقتحم حاملاً مسدساً وحقيبة زوجته.

واشار إلى أنه توارى عن ناظريه بعد ذلك وأنه أطلق عليه النار في الظلام. واضاف أنه فعل ما كان عليه فعله وأنه لم يمتلك أي خيار آخر لافتاً إلى أن القتيل محمد الموسى ظلم أسرته كما ظلمه وعائلته. وفي المقطع نفسه ظهرت والدة القتيل واشارت إلى ان الله هو من يحاسب فيما اعتبر والده أن لا أحد معصوم عن الخطأ.

كذلك تناقل بعض الحسابات الناشطة على "إنستغرام" تصريحات أدلت بها نانسي خلال المقابلة التي لم تنشر كاملة بعد حيث قالت إن الموسى بقي في الحديقة لمدة 3 ساعات قبل الاقتحام. ونقلت عن فادي قوله إنه أبلغ الأخير بأن الذهب في المصرف وأنه يمكنه إعطاؤه المال إلا أنه أراد رؤية نانسي.

وذكرت أن النجمة اختبأت في الحمام وأنها اتصلت بوالدها كما بالسائق الذي حضر مع شخصين آخرين، مع الإشارة إلى انها خرجت من مخبئها عندما سمعت صوت إطلاق النار معتقدة أن فادي أو إحدى بناتها أصيب بالأذى. ونفى السائق والعاملون في الفيلا بحسب هذه الحسابات معرفتهم بالقتيل. وفي الفنانة أشارت نانسي إلى أن الحادثة أشبه بالكابوس وأنها ستواصل حياتها.

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