ابنة كريم عبد العزيز تخطف الأضواء ببراءتها وعفويتها

استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة للفنان المصري كريم عبد العزيز لفتت أنظار الكثير من المتابعين وظهر فيها برفقة ابنته الكبرى ملك التي اثارت الاهتمام ببراءة شكلها وعفويتها وابتسامتها.

وركزت على ذلك العديد من التعليقات كما أثير الجدل حول الشبه بين الفنان والطفلة ورأى معظم الناشطين أنها كبيرة جداً فيما اعتبر آخرون أنها لم ترث كل ملامحه. وتبين أن عبد العزيز نشر الصورة قبل هذا على حسابه الخاص على التطبيق وارفقها بالتعليق: "مع ملكي" محققاً أكثر من 154 ألف إعجاب.

ويذكر أن الفنان يستعد حالياً للمشاركة في فيلم عنوانه "كيرة والجن" من تأليف أحمد مراد. وسيظهر فيه إلى جانب الفنانين أحمد عز وهند صبري وسيد رجب.

وتقع أحداث العمل في مرحلة قديمة من تاريخ مصر وتحديداً خلال ثورة العام 1919 حيث يلقي الضوء على المجتمع المصري وواقعه أثناء مرحلة الاحتلال الإنكليزي. كما يتضمن في أحداثه بعض القصص الواقعية التي تعرض بطولات المقاومة المصرية.

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