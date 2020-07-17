تطور جديد في قضية أحمد فلوكس وشقيقته

أجلت محكمة جنح الدقي، نظر المعارضة المقدمة من شقيقة الفنان أحمد فلوكس، على حكم حبسها غيابياً سنتين بتهمة سرقة صفحة شقيقها على "فيسبوك"، لجلسة 28 تموز (يوليو) الجاري، للنطق بالحكم، وذلك بعدما أقر الطرفان أمام هيئة المحكمة بالتصالح.

وكانت محكمة جنح الدقي، قد أصدرت حكمها غيابياً بالحبس سنتين لشقيقة الفنان أحمد فلوكس، بتهمة سرقة صفحته على فيس بوك، كما قضت المحكمة بكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمها 100 جنيه، في اتهامها بسرقة الحساب الخاص به على فيس بوك.

وكان الفنان أحمد فلوكس، قد تقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، حمل الرقم 8521 لسنة 2019، يفيد بسرقة الحساب الخاص به على "فيسبوك"، وتغيير الباسورد الخاص به والصورة الشخصية له على الحساب، ولم يتهم أحداً، وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بمفاجأة بأن شقيقته يسر فاروق، هي من ارتكبت واقعة سرقة الحساب.

وكشف فلوكس، في بيان صحافي من قبل، أن كل ما في الأمر هو أن هناك شخصا يعمل بالشركة التي تمتلكها شقيقته، وهو الذي قام بسرقة حساب "فيس بوك" من خلال جهاز الشركة، وهذا ما توصلت له التحريات بالقضية، حيث إن الجهاز والـ "I p"مسجل باسم شقيقته، هذا بجانب شبكة الإنترنت التى تمت سرقة الحساب من خلالها، لذلك صدر الحكم بحق شقيقته، نظرا لامتلاكها جهاز الكمبيوتر وشبكة الإنترنت، بالرغم أنه ليس لها علاقة بالواقعة، التي علمت بها بعد صدور الحكم، في الوقت الذى فوجئ به فلوكس أيضا .

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وأضاف فلوكس أنه ليس من المنطقي أن يقاضي شقيقته في واقعة مثل تلك، أو أبعد من ذلك، لكن الشخص الذي يعمل معها هو الذي تسبب في هذه الأزمة الغريبة، التي كانت سبباً فى حالة من الغضب له ولشقيقته.

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