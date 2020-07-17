صباح الجزائري تبكي على الهواء وتكشف عمرها ومعاناتها من فوبيا غريبة

حلت الفنانة السورية القديرة صباح الجزائري ضيفة على برنامج "راحت علينا" الذي قدمه المذيع اللبناني هشام حداد عل شاشة قناة "لنا" السورية.

ولفتت الأنظار خلال الحلقة بتصريحاتها وأكثر ما أثار الاهتمام هو بكاؤها عند حديث المذيع عن اللاجئين السوريين حيث أعربت عن رفضها هذه العبارة متمنية عودة الجميع إلى بيوتهم ومناطقهم.

كذلك تطرقت الفنانة إلى حياتها الخاصة وأشارت إلى أنها قامت بطلب يد زوجها. وأوضحت انها تتسم بالجرأة مشيفة أن التعارف تم بينهما وانه لم يطلبها للزواج إلى أن طلبت هي ذلك.

ولفتت إلى أن كلاً منهما أحب الآخر بعد الزواج وتم عرض صور أبنائها رشا وترف وكرم. كذلك كشفت الممثلة أنها تعاني من فوبيا الإبر وعمليات التجميل. وقالت إنها لا تفكر مطلقاً في الخضوع لتعديلات جمالية، مع الإشارة إلى أن التجاعيد تزيدها تميزاً وثقة بنفسها.

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واعتبرت أنه من الخطأ إجراء الكثير من عمليات التجميل وأنه من الضروري التصالح مع الذات كاشفة أنها بلغت الـ62 عاماً.

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