شكرا لقرائتكم خبر عن ماقالتليش مبروك على الجواز.. وائل عبد العزيز متحدثا عن شقيقته ياسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز زواجه من الدكتورة نرمين كمال فى احتفال عائلى، بعد أن تحولت علاقتهما من صداقة إلى حب، وغابت شقيقته ياسمين عبد العزيز عن حفل الزواج، فى ظل الخلاف الدائر بينهما على خلفية زواجها من الفنان أحمد العوضى.

وتساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى عن موقف شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد الخلاف الذى نشأ بينهما على إثر زواجها من الفنان أحمد العوضى، وقال عبد العزيز فى تصريح لـ"الخليج 365" إن شقيقته ياسمين لم تقل له "مبروك" بعد إعلان زواجه، مضيفا: "ياسمين لم تأخذ برأيى فى زواجها، فكيف لها أن تبارك لى على زواجى؟".

وأوضح وائل عبد العزيز، أن حفل عقد القران اقتصر على عائلة العريس والعروسة فقط فى حفل عائلى بسيط.

وكان وائل عبد العزيز قد هاجم شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز بسبب الفنان أحمد العوضى، والتى كشف عنها وائل منذ فترة وتسببت فى أزمة كبرى انتهت بإعلان العوضى وياسمين حبهما لبعضهما ثم الزواج.

Advertisements

ويقضى الفنان أحمد العوضى، الإجازة الصيفية على أحد الشواطئ برفقة زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، وبين الحين والآخر يشارك متابعوه وجمهوره عبر منصات السوشيال ميديا، صورا له خلال استمتاعه بمياه البحر على أحد الشواطئ.

يشار إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز خاضت سباق رمضان 2020 بمسلسل ‏‏"ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، ‏وإخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، ‏وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم، وحقق المسلسل نجاحا كبيرًا.‏

بينما شارك النجم أحمد العوضى في أحدث أعماله مسلسل شديد الخطورة، ‏الذي يعرض في يوليو على منصة ‎ ‎watch it، ويتناول قضية الهاكرز ‏وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة.‏ المسلسل من تأليف ‏محمد سيد ‏بشير، وإخراج حسام على، ويشارك فى بطولته كل من ‏‏رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، ‏حمزة ‏العيلى، حسنى ‏شتا، خالد كمال‎، وذلك بعدما نجح العوضى فى خطف الأنظار خلال موسم دراما رمضان الماضى عبر لعبه شخصية هشام عشماوى فى مسلسل "الاختيار".