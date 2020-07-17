شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ساعة تصوير لـ محمد هنيدى فى "النمس والإنس" داخل استوديو شريف عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم محمد هنيدى 15 ساعة أمس الخميس فى الديكور الرئيسى بالعمل باستوديو شريف عرفة، وجمعت المشاهد بينه وبين الفنان عمرو عبد الجليل، والفنان بيومى فؤاد، وتضمنت المشاهد بمطاردة هنيدى من خلال العفريت "عمرو عبد الجليل، ومعه بيومى فؤاد بسبب ابنته منة شلبى خلال الأحداث الذى حبته وتزوجت منه.

ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

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وانتهى هنيدى من تصوير عدد من المشاهد الخارجية فى مدينة 6 أكتوبر بإحدى الملاهى، ومشاهد أخرى بمنطقة وسط البلد حيث استمر التصوير الخارجي حوالى أسبوع تقريباً ثم عاد مرة أخرى للديكور الرئيسى بأستوديو شريف عرفة.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.