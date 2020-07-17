شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنان سناء شافع بالتهاب رئوى ونقله للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب الفنان سناء شافع الأستاذ بالمعهد العالى للفنون المسرحية بمياه على الرئة إثر معاناته من التهاب رئوى، ونقل أمس الخميس إلى المستشفى ليخضع للرعاية الطبية تحت ملاحظة الأطباء.

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وقال الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالى للفنون المسرحية، فى تصريح لليوم السابع، إن الفنان سناء شافع سيخضع اليوم الجمعة لبعض التحاليل والأشعة للاطمئنان والكشف عن السبب والتأكد من صحة إصابته بفيروس كورونا من عدمه.

وكانت آخر أعمال سناء شافع التليفزيونية مسلسل ابو جبل أمام الفنان مصطفى شعبان، كما شارك مؤخرا فى مسرحية مشهور من مشهور من إخراج مازن الغرباوى.