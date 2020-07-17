شكرا لقرائتكم خبر عن "توتا" ينتهى من تصوير دوره فى فيلم "مش أنا" مع تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توتا" من تصوير دوره في فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى، حيث يظهر كضيف شرف خلال أحداث العمل، وأوشك أبطال الفيلم على الانتهاء من تصويره، المقرر أن يطرحه فى دور العرض السينمائى الفترة المقبلة، حيث يتبقى له ما يقرب من أسبوعين على الانتهاء من التصوير بالكامل، ليدخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج وخلافه، ليكون جاهزاً فى أى وقت.

ويعمل تامر حسنى حالياً على تسجيل أغاني ألبومه الجديد، المقرر أن يطرحه الفترة المقبلة، حيث يحضر لمفاجأة لجمهوره من خلال الألبوم، خاصة أن جمهوره متعطش للاغانى بعد عطلة "كورونا".

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

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وفى سياق آخر، ينتظر محمد عبد الرحمن استئناف تصوير فيلم "الخطة العامية" بجانب صديقه على ربيع، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز وإخراج معتز التونى، ويشارك في بطولته غادة عادل وعمرو عبد الجليل وعدد من ضيوف الشرف مثل الفنان شريف رمزى، حيث يتبقى أسبوع على انتهاء التصوير.

ويعرض لمحمد عبد الرحمن مسلسل "جمجوم وبم بم" الذى يشارك في بطولته الفنان محمد سلام، على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت، وينتمى المسلسل إلى تيمة أعمال الرعب ولكن بشكل كوميدي من خلال شخصين هما الأول يدعى "جموم" والثانى يدعى "بم بم" يكونان فريق لعمل شركة تحمل اسم "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" للعمل علي مكافحة ومحاربة الخوارق وتقع لهم العديد من المفارقات الكوميدية فى كل مكان يذهبوا له لمزاولة عملهم.