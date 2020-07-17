فن ومشاهير

محمد رمضان يستعرض صعود أغنية تيك توك فى الدول العربية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/12
  • 2/12
  • 3/12
  • 4/12
  • 5/12
  • 6/12
  • 7/12
  • 8/12
  • 9/12
  • 10/12
  • 11/12
  • 12/12

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يستعرض صعود أغنية تيك توك فى الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال نجاح أغنية "تيك توك"، للنجم محمد رمضان وساكو، مستمرا، حيث تتصاعد أعداد المشاهدات بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعى، وعلى يوتيوب، حيث حققت الأغنية فى 24 ساعة فقط 2 مليون مشاهدة، وهو رقم ضخم وكبير، ولكنه طبيعى بالنسبة لأغنيات محمد رمضان الأخيرة.

النجم محمد رمضان، أكد أن الأغنية هى رقم "1"، فى عدد كبير من الدول، حيث نشر رمضان، عبر ستورى انستجرام الخاص به، الدول التى اجتاحت فيها الأغنية وحقق نجاحا كبيرا، وأصبحت رقم واحد وترند على يوتيوب.

الأردن
الأردن

 

الإمارات
الإمارات

 

لبنان
لبنان

 

ليبيا
ليبيا

 

مصر
مصر

 

ومن هذه الدول، مصر، والأدرن والكويت ولبنان، وليبيا وتونس والامارات واليمن، بينما تتواجد الأغنية فى المركز الرابع فى ترند البحرين، والرابع فى المملكة العربية ، والسابع ف الجزائر.

البحرين
البحرين

 

Advertisements
الجزائر
الجزائر

 

الكويت
الكويت

 

وكانت محكمة جنح الدقى قضت أمس بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسىء إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف"

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

 

اليمن
اليمن

 

تونس
تونس

 

كان المحامى مجدى حلمى، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يستعرض صعود أغنية تيك توك فى الدول العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا