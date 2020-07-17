شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يستعرض صعود أغنية تيك توك فى الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال نجاح أغنية "تيك توك"، للنجم محمد رمضان وساكو، مستمرا، حيث تتصاعد أعداد المشاهدات بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعى، وعلى يوتيوب، حيث حققت الأغنية فى 24 ساعة فقط 2 مليون مشاهدة، وهو رقم ضخم وكبير، ولكنه طبيعى بالنسبة لأغنيات محمد رمضان الأخيرة.

النجم محمد رمضان، أكد أن الأغنية هى رقم "1"، فى عدد كبير من الدول، حيث نشر رمضان، عبر ستورى انستجرام الخاص به، الدول التى اجتاحت فيها الأغنية وحقق نجاحا كبيرا، وأصبحت رقم واحد وترند على يوتيوب.



الأردن



الإمارات



لبنان



ليبيا



مصر

ومن هذه الدول، مصر، والأدرن والكويت ولبنان، وليبيا وتونس والامارات واليمن، بينما تتواجد الأغنية فى المركز الرابع فى ترند البحرين، والرابع فى المملكة العربية السعودية، والسابع ف الجزائر.



البحرين

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الجزائر



الكويت

وكانت محكمة جنح الدقى قضت أمس بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسىء إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف"



المملكة العربية السعودية



اليمن



تونس

كان المحامى مجدى حلمى، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.