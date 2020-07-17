شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشهر من قدموا دور القاضى فى السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحتفل القضاة باليوم العالمى للقضاء الدولى، اليوم الجمعة الموافق 17 يوليو، وتسبغ مهنة القاضي حالة من الوقار وهيبة كبيرة احتراما للقاضى باعتباره رمزا للعدالة على الأرض، ولم تنس السينما المصرية تسليط الضوء على هذه المهنة من خلال مشهد أو مشهدين يتضمن وقت الجلسة والنطق باحلكم قط وفى الأغلب يكون في نهاية العمل.

لم تبرز السينما المصرية دور القاضي بشكل كبير أو أن العمل يدور حول شخصية القاضي، ولكنه دائما كان يعد دور "كومبارس" حيث يظهر القاضي في مشهد النهاية بعد القبض على المجرم وانتهاء تحقيقات النيابة ليكون النطق بالحكم أو تأجيله لتاريخ آخر، ومن خلال هذا التقرير نبرز أشهر الفانين الذين قدموا دور "القاضي" ببراعة شديدة.

حمدى يوسف

يعتبر الفنان حمدى يوسف من أشهر الفنانين الذين قدموا شخصية "القاضي"، وأبرز دور له كان من خلال فيلم "الأفوكاتو" للنجم عادل إمام، وظهر حمدى يوسف وقتها في مشهد جمعه بالزعيم عادل إمام أثناء أدائه لدور المحامى الذى يترافع عن احد المتهمين، ليقوم حمدى يوسف بشكل كوميدى في حبس عادل إمام لتجاوزاته واهانته للمحكمة في كل مرافعاته.

نظيم شعراوى

اشتهر الفنان نظيم شعراوى أيضا بتجسيده دور "القاضي" اما الزعيم عادل إمام في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، وجسد عادل إمام دور "سرحان عبد البصير" خلال المشهد دور الشاهد على قضية قتل جارته الراقصة، والذى كان مشهدا كوميديا تماما،

Advertisements

خالد صالح

كان ضمن النجوم البارعين الذين جسدوا دور القاضي في فيلم "محامى خلع" أثناء مداولته لجلسة الفنانة داليا البحيرى التي رفعت على زوجها قضية خلع وجسد دور المحامى الخاص بها النجم هانى رمزى، وهو المشهد الذى اشتهر بمقولة "أخاف ألا أقيم حدود الله".

عادل أدهم

قدم الفنان القدير الراحل عادل ادهم شخصية "القاضي" من خلال دوره في فيلم "رجل لهذا الزمان"، وتدور قصة الفيلم حول القبض على "دعبس" الذى يعمل ضمن عصابة كبيرة فى قضية مخدرات ويهدد بكشف اسرار العصابة، ويقع امام المستشار كمال المعروف بحزمه الشديد، فيقوم احد افراد العصابة الكبار بخطف بنت "القاضي" الذى سيحكم فى القضيه واخفائها كرهينة، مقابل اصدار الحكم ببراءة المتهم "دعبس"، ولكن القاضي لم يخالف ضميره ويصدر حكما بالسجن المؤبد على "دعبس"، وفى النهاية تتمكن الشرطة من الإفراج عن نجلته.

حسين رياض

جسد أيضا الفنان الراحل حسين رياض، شخصية القاضي من خلال دوره في فيلم "الدفاع" الذى جسد رئيس محكمة الجنايات، وهعو من بطلوة يوسف وهبى، أمينة رزق، أنور وجدى، بشارة وكيم، سراج منير، وهو من اخراج يوسف وهبى