شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس فى رثاء والدته: "حاولت إيجاد بديل يعوضنى عدم وجودك ولم أجد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان أحمد فلوكس، رثاء مؤثرا لوالدته المتوفية، مؤكدا أنه حاول مرارا وتكرارا أن يجد بديلا يعوضها لكنه لم يجد، ناصحا متابعيه بالتمسك بكل ثانية مع أمهاتهم، لأن بعد فقدانهن لن يكون لهن أبدا بديلا مهما بحثوا.





ونشر فلوكس، عبر حسابه على انستجرام، صورة لوالدته صحبها بتعليق: "حاولت مرارا وتكرارا أن أجد بديل يعوضنى عدم وجودك لم أجد، ان وجد الحب لم أجد فيه حضنك وان وجد مثل حضنك أنسى فيه همومى وربما أشعر فيه بالأمان يتحول لحضن مسمم يخرج أسوء ما فيا ويدمرنى، وان وجدت مثل مراعيتك واهتمامك لا أجد مثل روحك، وان وجدت مثل شكلك وتعلقت بأمال انه انت وانه حضنك وانه حبك أجده شيطان فى صورتك أتى ليدمر لا ليحب، أتى ليجرح لا ليداوى".



وأضاف فلوكس: "بحثت عنك كثيرا ودفعت ثمن البحث كثيرا.. لن أجد مثلك ولن أجد مثل حبك ولن أجد مثل حضنك ولن أجد مثل خوفك على، الله يرحمك يا أمى، تمسكوا بكل ثانية مع الأم.. لأن بعد فقدانها لن يكون لها أبدا بديل مهما بحثتم، لن تجدوا وسيكون ثمن البحث غالى بلا فايدة، وستتمنون ثانية واحدة من حضنها وحبها، اللهم ارحم أمى وأمهات المسلمين وخلقك وعبادك أجمعين". Advertisements

وكان الفنان أحمد فلوكس وجه رسالة لمتابعيه من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، استعاد فيها ذكرياته حينما تعرض لهجوم كبير من قنوات معادية للدولة وقنوات كثيرة مثلما ذكر خلال البوست الذى نشره، وقال فيه: "فى يوم من الايام ... وأنا لا أعمل رغم نجاحى وفيى عز سواد أيامى... قولت كلمة حق وهى حقيقه كانت وما زلت الحق ولم أخف أبدا ومقولتش أنا مالى... وقفت وقولت كلمة حق لبلدى.... وبسبب كلمة الحق دى اتحاربت من 4 دول و7 قنوات تابعة لهم غير أجهزتهم... ماخفتش وماهمنى وكنت واقف لوحدى وماهمنيش علشان أنا كنت على حق".

ثم أضاف: "اللي عارفني كويس عارف ان انا راجل و حقاني و مابخفش... مهما كنت املك من عيوب،،، بنيت نفسي بنفسي تعبت و شقيت قوي علشان ابقي بني ادم و من الصفر، بطولي و من غير أى ضهر كنت بعافر لبناء اسم محترم وقفت أمام جميع عواصف الحياة وأمام العواصف الناتجه عن النجاح وكان ربنا هو خير سند.. وخير القوة.... وكان حب الناس والنجاح فى عملى هو خير رد على جميع الأعداء".