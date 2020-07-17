شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل حسين رياض.. الأب الأشهر فى تاريخ السينما قدم 200 فيلم و240 مسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الفنان حسين رياض علي رأس قائمة رواد السينما فهو فنان أثري المسرح والسينما المصرية في سنواتها الأولى بأعمال أصبحت من الكلاسيكيات وقدم على مدار مشوار ممتد لسنوات طويلة مجموعة كبيرة من الأعمال وكان هو الأب المثالي لكل نجوم ونجمات السينما المصرية واليوم تمر ذكري رحيله فقد رحل يوم 17 يوليو عام 1965 ولكنه ربما رحل بجسده لكن مازالت روحه بيننا ومازالت أعماله تخلده ..

الفنان حسين رياض هو أحد اشهر الذين قدموا دور الاب في السينما فكان أبا لشكري سرحان في " رد قلبي " وأبا لفاتن حمامة في " بابا أمين " وأبا للبني عبد العزيز في " آه من حواء " وابا لحسن يوسف في " في بيتنا رجل " وغيرها الكثير من الأفلام التي كان فيها التموذج الأمثل للأب الطيب المكافح الناصح لأولاده الذين يربيهم علي القيم والمبادئ .

وما لا يعرفه الكثير من المحبين لهذا الفنان الكبير أنه كان عاشقا للثقافة والفن، وكان يعقد في منزله صالونا ثقافيا أدبيا شعريا بشكل دائم، كان الصالون يشهد حضور الشاعر إبراهيم ناجي وإمام الصفتاوي والموسيقار عبده صالح والفنانة زوزو حمدي الحكيم والفنانة زينب صدقي وغيرهم من نجوم الثقافة والفن والأدب.

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اسمه الأصلى حسين محمود شفيق، واسم شهرته حسين رياض، وهو شقيق الفنان فؤاد شفيق، وهو مولود في السيدة زينب في 13 يناير عام 1900، ورصيده الفنى نحو 200 فيلم و240 مسرحية و150 تمثيلية إذاعية.

وكرم كثيرا عن عدة أدوار قدمها لكن التكريم الأفضل بالنسبة له والذي كان يعتز به هو تكريم الرئيس المصري جمال عبد الناصر له بوسام الفنون عام 1962، وقد حصل أيضا في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي السادس عشر على درع الريادة تكريما له في ذكرى ميلاده المئة، تسلمته ابنته فاطمة حسين رياض.