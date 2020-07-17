بالصور| "الليلة الكبيرة" و"البخيل" يفتتحان أولى عروض "البيت الفني" الحية بعد التوقف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مساء أمس الخميس أول عروض البيت الفني للمسرح الحية، بعد توقف تام للعروض المسرحية الحية دام أربعة أشهر بسبب جائحة فيروس كوفيد ١٩ المستجد.

وشاهد الجمهور عرض "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، وعرض "البخيل" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، وذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس الهيئة العامة للكتاب، المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الفنان محمد دسوقي مدير مركز الهناجر للفنون، المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب، الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح، وعدد من قيادات وزارة الثقافة والفنانين، وذلك وسط جمهور العرض الذي لم يتعد الـ25% من القدرة الاستيعابية للمسرح طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء .

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جدير بالذكر أن البيت الفني للمسرح يقدم عروضه ضمن فعاليات "عودة الروح"، والتي يقدمها قطاع الإنتاج الثقافي، ضمن المرحلة الأولى للعودة التدريجية للعروض الحية، وكانت إدارة التجهيزات بالبيت الفني للمسرح نفذت كافة تعليمات وزارة الصحة والسكان بخصوص وجود الجمهور بساحة الهناجر، وخاصة اشتراطات التباعد الاجتماعي بين المقاعد، والالتزام بارتداء الكمامات لكافة الحضور من الجمهور، وبوابات التعقيم لضمان سلامة الجميع .

يُذكر أن عرض "الليلة الكبيرة" يقدم يوميا حتى الثلاثاء الموافق ٢١ يوليو ماعدا الأحد، العرض بطولة نجوم مسرح العرائس، تأليف صلاح جاهين، موسيقى سيد مكاوي، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجي شاكر، ومن إخراج صلاح السقا .

أما عرض "البخيل" فيُقدم اليوم الجمعة وغدا السبت ١٧ و١٨ يوليو، العرض عن نص الكاتب الفرنسي موليير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولي، محي الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، منار عبدالحليم، هادي محيي، عصام أشرف، محمد خلف، عبدالباري سعد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادي سمير، آلاء النادي، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلي أحمد، مكياج أمل حسام، العرض من إعداد وإخراج خالد حسونة.