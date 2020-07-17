كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد شقيقها "بدر": “سندي وعزوتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفلت الفنانة كندة علوش، اليوم الجمعة، بعيد ميلاد شقيقها "بدر"، من خلال نشر صورة له عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت "كندة"، على الصورة، قائلة: "حبيبي، أخي اللي بتتمنى كل أخت يكون عندا متلو، الأقرب الأدفى الأهضم والأشطر، أخي سندي رفيقي وعزوتي وأحلى خال لبنتي".

وأضافت: "عقد ما بشتاقلك وبزعل إنك ماعدت عايش جنبي عقد ما بفرحلك وبشوف حالي بكل خطوة عم تعملا وبنجاحك ومحبة الناس إلك.. كل سنة وأنت سالم وناجح ومبسوط".

وتشارك "كندة"، في بطولة قصة "ضي القمر"، ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، ولكل قصة كاتب ومخرج، وتتضمن القائمة المخرجين أحمد شفيق، تامر عشري، محمود ‏كامل، محمد أسامة، محمد جمعة، سميح النقاش.