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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
علقت الكاتبة ومصممة الأزياء الدرامية إنجي علاء، على فوز "ريال مدريد" بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخ النادي، من خلال نشر صور لها عبر حسابها بـ"تويتر"، وهي ترتدي قميص الريال، وعلقت: "هلا مدريييييييد .. لقب الليجا الـ34".
ورد زوجها الفنان يوسف الشريف المعروف بتشجيعه لبرشلونة: "ماشي ياستي.. بكل روح رياضية ألف مبروك لكل جماهير الريال بصراحة يستحقونها بجدارة".
وكان برشلونة أضاع لقب الدوري بعدما كان هو المتصدر قبل فيروس كورونا، لكن بعد عودة النشاط الرياضي تعادل الفريق في عدد من المباريات المهمة، ويقتنص الريال الفرصة ويوسع الفارق بسلسلة من الانتصارات المتتالية.
كانت هذه تفاصيل خبر يوسف الشريف يوجه رسالة لإنجي علاء بعد فوز ريال مدريد بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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