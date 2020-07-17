إيرادات الخميس.. " "The Invisible Manالثالث و"Siberia" في المركز السابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بإعادة فتح دور العرض السينمائي، على ألا تستقبل كل قاعة عرض أكثر من 25% من طاقتها الاستيعابية؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تستقبل "السينمات" الجمهور.

ونستعرض في السطور التالية، ما حققته الأفلام الأجنبية المعروضة في شباك التذاكر المصري، بخمسين دار عرض، من إيرادات أمس الخميس 16 يوليو..

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احتل المركز الأول في قائمة إيرادات شباك تذاكر الأفلام الأجنبية بدور العرض المصرية، فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 30 ألفا و645 جنيهًا، وجاء في المرتبة الثانية فيلم "force of nature" بطولة Mel Gibson، وبلغ إيراداه أمس 25 ألفًا و670 جنيهًا، وحصل على الترتيب الثالث فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 24 ألفًا و261 جنيهًا.

يأتي في الترتيب الرابع فيلم "The Debt collector 2" بطولة Scott Adkins، بعد تحقيقه 11 ألفًا و679 جنيهًا، وذهب المركز الخامس لفيلم "Brahms: The Boy 2" محققًا 6 آلاف و749 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Bad Boys For Life" بطولة ويل سميث، وبلغ ما حققه من إيراد أمس 6 آلاف و422 جنيها.

فاز بالمركز السابع فيلم "Siberia" بطولة Willem Dafoe، والذي حقق 5 آلاف و229 جنيها، وذهب المركز الثامن لفيلم التحريك "The Academy of magic" والذي حقق 4 آلاف و939 جنيهًا، وفي المركز التاسع جاء فيلم "The Call Of The Wild" بطولة Harrison Ford، محققًا 4 آلاف و711 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "I Still Believe"، بطولة K.J. Apa، بعد تحقيقه 3 آلاف و759 جنيهًا.