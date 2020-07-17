عن الطعام المصري والإيطالي.. مينا مسعود يطرح كتابه سبتمبر المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن النجم العالمي مينا مسعود، عن موعد طرح كتابه الجديد المستوحى من جولته "evolving vegan"، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وكتب "مسعود": "لا أستطيع أن أخبركم عن مدى حماسي لكتابي، القادم يوم 15 سبتمبر، ليس عليك أن تكون نباتيًا حتى تتمكن من استخدام هذا الكتاب ولكن عليك أن تحب الطعام".

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وأشار "مينا"، إلى أن الكتاب سيتحدث عن الطعام في دول العالم، قائلًا: "الطعام المصري، المكسيكي، الإيطالي، التايواني، الهندي، الأمريكي، الإثيوبي، البوليفي، كل ذلك يوم 15 سبتمبر".

مينا مسعود من أصل مصري، ولد في عام 1991، بالقاهرة لأسرة هاجرت إلى كندا عندما كان طفلًا، ونشأ في ماركهام، أونتاريو بكندا، ثم التحق بجامعة تورنتو قبل الانتقال إلى برنامج الفنون بجامعة رايرسون، لتكون أولى خطواته على طريق التمثيل.

وبعد عدة أدوار صغيرة وثانوية، بداية من عام 2012، والتي كانت أغلبها في مسلسلات أمريكية، مثل: "Open Heart" و"Combat Hospital"، و"Nikita"، و"Saving Grace"، إلى جانب الاشتراك في بعض الأفلام الكندية واشتراكه في الأداء الصوتي للعبة "Watch Dogs 2".

وانطلقت شهرته الحقيقية خلال مشاركته في النسخة الحية من فيلم "علاء الدين- Aladdin" من إنتاج شركة ديزني الأمريكية، وهو أول دور بطولة له، بجانب النجم ويل سميث.