أنقذ شقيقته.. النجوم يدعمون طفلًا كلفته شجاعته 90 غرزة في وجهه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حازت واقعة الطفل بريدجر ووكر الذي دافع بشجاعة عن شقيقته، من هجمات كلب مفترس اهتمامًا بالغًا من وسائل الإعلام الأمريكية.

وحسبما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، فإن الطفل البالغ من العمر 6 سنوات، دافع بشجاعة عن شقيقته البالغة من العمر 4 سنوات، عندما بدأ كلب شرس للغاية بمهاجمتها، وكلفته شجاعته 90 غرزة في وجهه، بعد إصابته بعضات متكررة في الوجه والرأس سببت له تشوها حادا، ورغم إصاباته البالغة تمكن من إبعاد شقيقته عن الخطر.

وعبر موقع "إنستجرام"، روت عمة الطفل الشجاع الواقعة، موثقة الحادثة بصور للطفل قبل تشويه وجهه وبعدها، وقالت: "مرحبا بكم جميعا، من فضلكم شاركوا قصة ابن أخي حتى تصل للجميع، نحن نعلم أن بطلنا الصغير سيحب بعض كلمات التشجيع من أبطاله المفضلين، ففي 9 يوليو الماضي أنقذ ابن أخي بريدجر البالغ من العمر 6 سنوات، حياة أخته الصغيرة بالوقوف بينها وبين كلب شرس، بعد أن عضه عدة مرات في وجهه ورأسه، ثم أمسك بيد أخته وركض معها للحفاظ على سلامتها".

رسالة عمة الطفل لم تمر مرور الكرام على نجوم هوليوود، خاصة أبطال "الأفنجرز"، الذين حرصوا على توجيه رسائل دعم وإشادة بموقف الطفل عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها في السطور التالية:

Chris Evans

حرص النجم كريس إيفانز، أحد أبطال "المنتقمون"، الذي يجسد دور "كابتن أمريكا"، على دعم وتشجيع الطفل، وأعلن منحه الدرع الحقيقي الخاص بكابتن أمريكا، وعلق على الواقعة قائلًا: "أعلم إنك قد سمعت هذا الكلام كثيرًا في اليومين الماضيين، ولكن دعني أقول لك أنت بطل، ما فعلته كان شجاعًا جدًا، وخالٍ من الأنانية، شقيقتك محظوظة جدًا؛ ليكون لها شقيق أكبر مثلك".

Mark Ruffalo

النجم مارك رافلو، قدم الدعم للطفل أيضًا، ووجه له رسالة قائلًا: "عزيزي بريدجر، علمت للتو بما حدث معك وأردت الاطمئنان عليك، الأشخاص الذين يخاطرون بأنفسهم لحماية غيرهم هم الأبطال الحقيقيون، أحترم وأقدر حقا شجاعتك، الشجاعة الحقيقية ليست بالقتال مع الآخرين بل الشجاعة الحقيقية هي أن تقوم بالصواب حتى لو تسبب ذلك في أذيتك".

Clive Standen

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وتفاعل الفنان كيفيل ستاندن، مع الواقعة، وأعلن دعمه للطفل، موجهًا له رسالة قائلًا: "أنت هو بطلي يابريدجر، أنت طفل بقلب أسد، الشجاعة والحب اللذان يشعان منك هما بمثابة منارة للجميع، واجهت الخطر؛ لتحمي من هم أضعف منك، أنت محارب حقيقي والأخ الأكبر الذي تتمناه كل أخت".

Zachary Levi

ووجه بطل فيلم "شازام"، زكاري ليفي، رسالة مميزة للطفل، إذ قال: "هذا الرجل الصغير هو بطل حقيقي، أتمنى لك الشفاء العاجل، نيكول أرجوكي أخبريه بأنه سيكون عضو شرفي في عائلة شازام، أتمنى أن أصافح تلك اليد يوما ما".

Anne Hathaway

النجمة الأمريكية، آن هاثاواي، حرصت على التعليق على الواقعة، قائلة: "أنا لست فردًا من فريق "المنتقمون"، لكنني أعرف البطل الحقيقي حينما آراه، بريدجر.. كل ما أتمناه أن أملك وأنا في هذا العمر نصف الشجاعة التي تملكها في ذلك العمر، أتمنى لك الشفاء العاجل".

Octavia Spencer

كما وجهت الممثلة والمؤلفة الأمريكية أوكتافيا سيبنسر، رسالة للطفل الشجاع قائلة: "أنا لست من فريق "المنتقمون"، لكنني أكن لك الاحترام تمامًا كما أكنه لهم أيها البطل الصغير".

Robbie Amell

وأيضًا تفاعل النجم روبي إيمل مع الواقعة، ووجه رسالة داعمة للطفل إذ قال: "بطل حقيقي أتمنى لك الشفاء العاجل".