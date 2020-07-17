أحمد فلوكس لوالدته: لم أجد بديلًا يعوضني عدم وجودك

محمد اسماعيل - القاهرة - أعاد الفنان أحمد فلوكس، نشر صورة والدته الراحلة، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وتذكرها بكلمات مؤثرة، مؤكدًا أنه لم يجد من يعوضه غيابها.

وكتب في تعليقه على الصورة "حاولت مرارا وتكرارا أن أجد بديل يعوضني عدم وجودك لم أجد، إن وجد الحب لم أجد فيه حضنك، وإن وجد مثل حضنك أنسى فيه همومي وربما أشعر فيه بالأمان يتحول لحضن مسمم يخرج أسوأ ما فيا ويدمرني".

وأضاف فلوكس "وإن وجدت مثل مراعيتك واهتمامك لا أجد مثل روحك، وإن وجدت مثل شكلك وتعلقت بآمال أنه أنت وأنه حضنك وأنه حبك، أجده شيطان في صورتك أتى ليدمر لا ليحب، أتى ليجرح لا ليداوي".

وتابع "بحثت عنك كثيرا ودفعت ثمن البحث كثيرا.. لن أجد مثلك ولن أجد مثل حبك ولن أجد مثل حضنك ولن أجد مثل خوفك علي.. الله يرحمك يا أمي"، ووجه في نهاية كلماته نصيحة لجمهوره، قال فيها "تمسكوا بكل ثانية مع الأم.. لأن بعد فقدانها لن يكون لها أبدًا بديل. مهما بحثتم.. لن تجدوا وسيكون ثمن البحث غالي بلا فائدة.. وستتمنون ثانية واحدة من حضنها وحبها.. اللهم ارحم أمي وأمهات المسلمين وخلقك وعبادك أجمعين".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد فلوكس، يستعد لخوض بطولة مسلسل "زكريا.. سفينة نوح"، والذي يكتبه محمد الشواف، على أن يتم عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.