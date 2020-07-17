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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
علقت الفنانة هالة صدقي على تصريح الفنان عبدالرحمن أبو زهرة بها، والذي ذكر فيه اسمها للتأكيد على أن مخرجة شابة غضبت بعدما وجه لها نصيحة.
وكتبت هالة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام": "حصل فعلا بس المخرجة ما زعلتش بالعكس، بس بعض الشباب النجوم اتحرجوا، وحاولت أصلح الموقف لأنه فعلا بينصح من قلبه، فنان كبير جدا جدا جدا وعظيم بس للأسف مش بنهتم بخبرتهم في أعمالنا".
كان أبو زهرة صرح أنه وجه نصيحة لمخرجة من الجيل الجديد فغضبت، وقالت لها هالة صدقي "بينصحك".
جدير بالذكر أن الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، قال إنه يشعر بـ"قلة تقدير" ليس فقط تجاهه، ولكن تجاه كل زملائه وأبناء جيله، من فنانين ومخرجين.
وأكد "أبو زهرة" في تصريح خاص لمصراوي، أنه كان يشعر باكتئاب كبير، ولكن ما لمسه من ردود أفعال حسن كثيرا من حالته النفسية، فهو في النهاية يعمل لحبه في الفن ومن أجل هذا الجمهور الذي منحه كل هذا القدر من الحب.
كانت هذه تفاصيل خبر هالة صدقي: "عبدالرحمن أبو زهرة فنان عظيم وللأسف لا نهتم بخبرتهم بأعمالنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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