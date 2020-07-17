تراند اليوم : شاهد.. زوج نانسي عجرم يكشف سر قتله محمد الموسى بـ18 طلقة



مشف الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، سر قتله الشاب السوري محمد الموسى الذي اقتحم فيلته وهدد حياته وأسرته، بـ18 طلقة.

وقال "الهاشم" خلال تصريحات بفيلم "الرواية الكاملة، الذي عرضته منصة "شاهد vip"، ":لا ما شفته.. أنا حسيت إنه رايح على غرفة النوم وجاي من جهة اليمين ومصوب السلاح في وجهي ..فكرت في إني لابد أن أحمي نفسي وأهلي وعائلتي بشتى الطرق ثم أطلقت النار على يده ، بعدها اختفى ودخل غرفة دون أن يضيء الأنوار ، ولما صوبت في الظلام ما كنت عارف هل أصيبه أم لا"

وتابع: "لم أكن أصدق أن هذا حصل والشباب أخبروني بعد ذلك .. وبالنسبة لي لأنني كنت أعيش بقلب الحدث كنت حاسس إني أصبت وأنا بسمع صوت سلاحه وسلاحي".

وأردف الهاشم: "أن ما بحس نفسي إني بطل.. أنا بحس إني عملت الشيء اللي ما كان عندي خيار أعمل غيره.. الإنسان وقت الموت بالقتل إما بيموت ظالم أو مظلوم.. والشخص اللي دخل بيتنا شخص ظالم".

ومازالت القضية منظورة أمام القضاء اللبناني، ولم يسدل الستار عليها.