تراند اليوم : ممثلة شهيرة تترشح نائبة لـ "كاني ويست" في انتخابات الرئاسة الأمريكية

عرضت الممثلة الأمريكية كاتلين جنر‏، الترشح كنائب لمغني الراب كاني ويست الذي أعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

ومغني الراب متزوج من ابنة زوج الأسطورة الأولمبية (70 عامًا)، كيم كارداشيان.

وسأل الصحفيون جينر عن خططها الخاصة للترشح بلمنصب، حيث قالت مازحة: "سنرى!".

وبدأ كاني ( 43 عامًا)، رسميًا عملية الترشح، حيث قدم أول الأوراق المطلوبة للترشح.

وأثناء الاحتفال بعيد 4 يوليو مع عائلته في مزرعة وايومنج الخاصة بهم، غرد كاني: "يجب علينا الآن أن نحقق وعد أمريكا من خلال الثقة بالله، وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أنا الترشح لرئاسة الولايات المتحدة!".

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وكانت تقارير تحدثت عن انسجاب مغني الراب الشهير، الخروج من السباق الرئاسي لعام 2020، بعد أقل من أسبوعين من إعلانه الترشح للانتخابات.

واستأجر كاني، استراتيجي الانتخابات ستيف كرامر بالإضافة إلى فريق من 180 شخصًا لبدء حملته في فلوريدا.

وقال كرامر لصحيفة "انتلجنس": "كان لدينا دعم ساحق لإدخاله في الاقتراع، سواء كان أي شخص سيصوت له أم لا فإن الأمر متروك لهم".