نور حسين: نسبة نجاحي عالية في "الميراث" رغم الانتقادات والزواج التقليدي فاشل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يوليو 2020 01:42 مساءً - نور حسين ممثلة سعودية، بدأت سنوات نشاطها الفني منذ عام 2013، وقدَّمت مجموعة من الأعمال التي لعبت فيها أدوار البطولة، وخاضت التجربة مجددًا في عملين خلال عام 2020، من بينها "بنات الملاكمة"، بالإضافة إلى البطولة في مسلسل "الميراث"، الذي يُعد أول مسلسل سعودي "سوب أوبرا"، حيث يتكون من 250 حلقة، وتخوض نور دور البطولة فيه، ولفتت الأنظار من خلال دورها الذي يُبرز "المرأة القوية".

وقد تحدثت عن المساحة الدرامية التي تخوضها، وعن وجود الممثلات السعوديات بالدراما، وعن دعمها لنفسها من خلال اختيار أعمالها، والصعوبات التي واجهت التصوير في ظل أزمة كورونا، فكان لنا معها هذا الحوار.



في البداية كيف ترين مشاركتك بشكل عام في "الميراث" وتجربتك فيه؟

تجربتي في "الميراث" مميزة، وتُعَدُّ فرصة، وأنا محظوظة باختياري للعمل، وأرى أن دور الشر الذي أقدمه كامرأة مُتَسَلِّطَة وقوية لم يكن حديثًا عليَّ؛ حيث قدمتُ سابقًا العديدَ من أدوار الشر في بعض الأعمال، إنما أستطيع القول إن "الميراث" مَنَحَنِي مساحة أطول وأوسع في تجربتي عبر هذا الدور.



ما الشخصية التي تجسِّدينها في العمل؟

أجسِّد في العمل المرأة القوية التي "يذبحها الطمع"، وأبرز ما ساعدها على أن تكون قوية في بيتها هو ضعف شخصية الزوج بالمسلسل، وهو ما دفعها للتحكم في عائلتها، وتلبية مطالبها وتحقيق رغباتها الشخصية.



كيف واجهتِ الصعوبات والمعوِّقات أثناء تصويرك للعمل؟

في الحقيقة لم أواجه الصعوبات والمعوقات في العمل؛ لسلاسة النص، ولأن الجميع كانوا متعاونين، وراضية عن الأصداء حول "الميراث"، رغم أن العديد من الانتقادات طالتْني بسبب تقديم دور الشر الذي اعتدت عليه، و"الميراث" أضاف لي الكثير في مسيرتي الدرامية وسعيدة جدًّا بتقديم تلك الشخصية للمشاهدين.



نرى أن حلقات مسلسل "الميراث" في تسارُع، وقاربت على الحلقة 60، كيف ترين مستوى تطور الأداء؟

مستوى الأداء متطور فعليًّا؛ لأننا نتقمص الشخصيات أكثر، وإحساسنا مترجم للكاميرا، وبدأنا نتعايش مع الحالة بشكل طبيعي، والتطور ملحوظ في الأداء، وأحسست أن المسلسل هو بيتي.



عَرْضُ "الميراث" في رمضان هل مَنَحَكُم الدافع لتقديم دراما سعودية تُرضِي المشاهدين في الأعمال الرمضانية؟

أرى أن العمل لاقى الاستحسان، والآراء مُرْضِيَة بردة فعل المشاهد.



كيف ترين مستوى الدراما السعودية في رمضان؟

في الحقيقة لم أتابع إلا "الميراث"؛ لضيق الوقت والانهماك في التصوير المستمر في رمضان لباقي حلقات المسلسل.



المرأة القوية في التمثيل

نور حسين



شاركتِ في مجموعة من الأعمال التراجيدية من قبل، مثل "جرذان الصحراء" و"البيت الكبير" و"بنات الملاكمة"، وأخيرًا "الميراث"، هل ترين نفسك في التراجيديا أكثر؟

أنا ممثلة، وبالإمكان أن ألعب أيَّ دور، سواء كان كوميديًّا أو تراجيديًّا، ويختار المنتجون ترشيحي -كما اعتادوا- لأكون المرأة القوية في التمثيل، وبإمكاني تقديم أي شخصية.



وما هو موقفك من الأعمال الكوميدية؟

بطبيعتي أنا أميل للكوميديا، وبالإمكان أن أشارك في الكوميديا قريبًا.



هل قُدِّمتْ لك عروض للمشاركة في المسلسلات الرمضانية هذا العام غير "الميراث"؟

نعم، قُدِّمَ لي عملان، الأول مسلسل "ضرب الرمل"، الذي تمَّ تصويره بالقصيم، ووقَّعتُ عقدَه، ولكن بحكم ارتباطي بتصوير "الميراث" اعتذرتُ، وبدورهم تقبَّلوا الموضوع بكل أريحية، والمسلسل الآخر كان "ضحايا حلال"، واعتذرتُ عنه أيضًا.



ما هو أكثر شيء لفت انتباهك أثناء تصوير "الميراث"؟

أكثر ما لفت انتباهي هو قربنا من بعضنا بشكل كبير، بالإضافة إلى التزامنا بعملية التصوير كفريق عمل متكامل.



كيف ترين العلاقة مع المخرج أثناء التصوير؟ هل يُسدي لكم الدعم؟

العلاقة كانت مميزة، ولم تكن علاقة مخرج مع ممثل فقط؛ إنما هي علاقة أخوَّة ومحبة في عائلة واحدة، وتربطنا علاقة جيدة مع جميع طاقم العمل.



تقدمين في "الميراث" شخصية قوية متسلِّطة. هل الشخصية تشبهك أم بعيدة عن شخصيتك؟

لا أبدًا، تلك الشخصية بعيدة جدًّا عني، وهذا هو سبب نجاح أدائي في العمل، حيث قدمتُ دورًا مستقلًّا تمامًا عن شخصيتي.



كيف تمَّ اختيارك لتجسيد هذه الشخصية؟

رشحني للعمل والقيام بدور البطولة الأستاذ رياض أحمد، مدير إنتاج شركة "الصدف" التي تنتج مسلسل "الميراث".



جسَّدت أدوار البطولة منذ بداياتي

نور حسين





لماذا ابتعدتِ عن أدوار البطولة في الأعمال الرمضانية بالأعوام الماضية؟

في الحقيقية لم أبتعد كثيرًا، ولكن لم تُعرَض عليَّ أعمال بالفترة الماضية، رغم تفرغي، ولكن هو النصيب، عدا مسلسل "بنات الملاكمة" الذي عُرِضَ بالفترة الأخيرة.



هل ترين أن مشاركتك في أدوار البطولة تأخرت؟

أدوار البطولة لم تتأخر، بل جسَّدتها منذ بداياتي، وتحديدًا في مسلسل "جرذان الصحراء" مع عبد الله العامر وسعيد قريش وهدى الخطيب، وبعدها توالت الأعمال التي قدمت فيها أدوار بطولة، من بينها مسلسل "من أجلها".



كيف ترين مشاركة الممثلات السعوديات في الدراما، مقارنة بسيطرة الممثلات الخليجيات على الأعمال الدرامية؟

أرى أن مشاركة العنصر النسائي السعودي جيدة، وبالفترة الأخيرة هناك عدد جيد من الممثلات السعوديات في الدراما، على عكس الماضي، وبالإمكان الآن أن ننافس على هذا الأمر بالدراما الخليجية.



هل ترين أن الدراما السعودية ينقصها الكثير من الممثلات السعوديات؟



الممثلة السعودية موجودة، ولا بد أن نواصل المشاركة، والسوق السعودي بالدراما متوفر بكثرة، وينقصنا أيضًا المبدعات السعوديات ليخضن التجربة الدرامية.



ماذا ينقص الممثلة السعودية لتصل نجوميتها للعالم العربي؟



ينقصها فقط الموهبة والتركيز والأداء المميز، والالتزام هو ما سيصل بنجوميتها للعالم العربي.

ما هو سبب تأخُّر الممثلة السعودية في البروز؟

لا توجد أسباب معينة، في الحقيقية من المُرجَّح أن يكون هذا الأمر لقلة الطلب على الممثلة السعودية.



أستشير نفسي



من كان يقف خلف دعمك، ومن تستشيرين عندما يتقدم لك عرض درامي؟

بصراحة لا أحد يقف خلف دعمي، وأنا أستشير نفسي في حال تقدم لي عرض درامي.



بكل صراحة.. ما نسبة نجاحك في مسلسل "الميراث"؟

أرى أنها نسبة عالية، وهذا ما لمسته من أصداء لدى المشاهدين، وسعيدة جدًّا بردود الأفعال التي أراها.

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تأثير الكورونا

نور حسين



كيف تقضين أيام الحجر في ظل فترة التصوير؟

بالفترة الحالية أقضيها بين تصوير مسلسل "الميراث" والمنزل، لا سيما أن التصوير لا يزال مستمرًّا.

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هل أثرَّ كورونا في مجريات التصوير؟ وكيف تواجهين هذه المصاعب؟

التأثير بسيط، وهناك أوقات نكون ملتزمين فيها من ناحية التصوير، ولكن حركتنا مقيَّدة بالطبع، وبالتأكيد هناك صعوبة، ولكن أنا متفائلة أنها فترة بسيطة وسوف تمر، ونلتزم باحتياطات السلامة دومًا في إجراءات التصوير.



الزواج التقليدي فاشل

نور حسين



ما هو موقفك من الزواج؟

وجهة نظري أن الزواج التقليدي فاشل، ولا بد أن يكون الزواج بالحب والتفاهم بين الطرفين.



هل ترين أن الحب يُسيطر على شخصيتك؟

نعم، الحب يسيطر عليَّ جدًّا، وهو أمر جميل في الحياة، وأرى أنه في الوقت الحاضر لا يوجد ما يُسمى الحب؛ لغياب المصداقية فيه.



كيف تصفين العلاقة بين الفن وعائلتك؟

العلاقة بين الفن وعائلتي ممتازة، وهناك تفاهم بالتأكيد، فأنا أحب الفن من صغري، وهو مزروع داخلي، كما أنني من عُشَّاق التمثيل والمسرح، بالإضافة إلى الكتابة، وعائلتي تتفهَّم حبي للفن.



كادر

أتمنى المشاركة بالسينما السعودية

نور حسين



في ظل وجود دور عرض سينمائي بالسعودية، هل تقدم لك عرض للمشاركة في الأفلام السينمائية؟ وهل تنوين خوض هذه التجربة؟



إلى الآن لم يتقدم لي عرض سينمائي، وأتمنى أن أخوض هذه التجربة، ولدينا دور العرض بكثرة والسينما السعودية تشارك بالمهرجانات العالمية، وهو ما أطمح له.

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