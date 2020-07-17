بالصور.. وزير الثقافة تشهد أول ليالي العروض الحية لــ "بيت المسرح"

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، مساء أمس، الخميس، أول عروض البيت الفني للمسرح الحية بعد توقف تام للعروض المسرحية الحية دام أربعة أشهر بسبب جائحة فيروس كوفيد ١٩ المستجد.

شهدت عرضي " الليلة الكبيرة " من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، و عرض "البخيل" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، و ذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس الهيئة العامة للكتاب، المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح و الموسيقى و الفنون الشعبية، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون

الشعبية و الاستعراضية.

بالإضافة إلى الفنان محمد دسوقي مدير مركز الهناجر للفنون ، المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب ، الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح، و عدد من قيادات وزارة الثقافية و الفنانين، و ذلك وسط جمهور العرض الذي لا يتعدي ال ٢٥٪؜ من القدرة الاستيعابية للمسرح طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء .

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جدير بالذكر أن البيت الفني للمسرح يقدم عروضه ضمن فعاليات " عودة الروح" و التي يقدمها قطاع الإنتاج الثقافي ، ضمن المرحلة الأولى للعودة التدريجية للعروض الحية، و كانت ادارة التجهيزات بالبيت الفني للمسرح نفذت كافة تعليمات وزارة الصحة و

السكان بخصوص وجود الجمهور بساحة الهناجر ، و خاصة اشتراطات التباعد الاجتماعي بين المقاعد ، و الالتزام بارتداء الكمامات لكافة الحضور من الجمهور، و بوابات التعقيم لضمان سلامة الجميع .

يذكر أن عرض " الليلة الكبيرة " يقدم يوميا حتى الثلاثاء الموافق ٢١ يوليو ماعدا الأحد، العرض بطولة نجوم مسرح العرائس تأليف صلاح جاهين ،موسيقى سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل ،عرائس ناجى شاكر ،و من إخراج صلاح السقا .

أما عرض "البخيل" فيقدم اليوم الجمعة و غدا السبت ١٧،١٨ يوليو ، العرض عن نص الكاتب الفرنسي مولير ، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محي الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، منار عبدالحليم، هادى محى، عصام أشرف، محمد خلف، عبدالباري سعد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، آلاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلي أحمد ، مكياج أمل حسام ، العرض من إعداد وإخراج خالد حسونة.