أعلن المخرج مازن الغرباوي، عن تعرض الفنان الكبير سناء شافع لوعكة صحية، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتب "الغرباوي" عبر صفحته قائلًا: "أستاذي وأبويا ومعلمي د. سناء شافع ألف سلامة عليك يا حبيبي ويارب تقوم بالسلامة ويتم شفاك علي خير يا تاج الرأس". شافع ألف سلامة عليك يا حبيبي ويارب تقوم بالسلامة ويتم شفاك علي خير يا تاج الرأس". ويذكر أن أخر أعمال المخرج خالد الغرباوي مسرحية "مشهور مش مشهور"عن قصة كلخاس للكاتب الكبير انطون تشيخوف، وذلك ضمن مبادرة وزارة الثقافة "أضحك – فكر – أعرف" وينفذها البيت الفنى للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ممثلا عن مسرح المواجهة والذى يديره الفنان ‏سامح بسيونى، والمسرح القومى ويديره الفنان إيهاب فهمى. مش مشهور"عن قصة كلخاس للكاتب الكبير انطون تشيخوف، وذلك ضمن مبادرة وزارة الثقافة "أضحك – فكر – أعرف" وينفذها البيت الفنى للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ممثلا عن مسرح المواجهة والذى يديره الفنان ‏سامح بسيونى، والمسرح القومى ويديره الفنان إيهاب فهمى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مازن الغرباوي لسناء شافع: يارب يتم شفاك على خير يا تاج الرأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.