مجدي صبحي يكشف عن تعرض سناء شافع لوعكة صحية

كشف الفنان الكبير مجدي صبحي عن تعرض الفنان القدير سناء شافع لوعكة صحية، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

كتب "صبحي" عبر صفحته قائلًا: "أستاذي يا من تعلمت منه الكثير ووقفت بجانبي كثيرًا جدًا أثناء مرحلة دراستي بالمعهد العالي للفنون المسرحية.. ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم لنا

بسلامة الله يارب.. د. سناء شافع".

Advertisements

يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير مجدي صبحي عرض "سيرة حب" ترصد محطات من حياة الموسيقار الكبير بليغ حمدى، وتستدعى رموز وأهرامات عدة أثرت الحياة الفنية، بينها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وكوكب الشرق

أم كلثوم، والشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودى، والفنانة وردة، والفنان عبدالحليم حافظ، والفنان محمد رشدى، والنقشبندى، وعدوية.

العرض بطولة إيهاب فهمى، بمشاركة النجوم مجدى صبحي، رحاب مطاوع، أحمد الدمرداش، شيكو، رشا سامى العدل، ناصر عبدالحفيظ، نهلة خليل، شريف عواد، عماد عبدالمجيد، هانى عبدالهادى، أحمد الشريف، المطرب مالك، هبة محمد، عمرو أصلان، سيد عبدالرحمن، سناء يسرى، حمدى حنفى قيادة الأوركسترا وتوزيع موسيقى للمايسترو محمد أبو اليزيد.