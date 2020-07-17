مجدي صبحي يعلن عن عرض "سيرة حب" قريبًا

أعلن الفنان الكبير مجدي صبحي عن عرض مسرحية "سيرة حب" في الإسكندرية، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتب "صبحي" عبر صفحته قائلًا : "الحمد لله قريبا لجمهور الإسكندرية سيرة حب بطولة نجوم بتحب مصر إخراج الرائع د.عادل عبده". Advertisements "سيرة حب" ترصد محطات من حياة الموسيقار الكبير بليغ حمدى وتستدعى عدة رموز وأهرامات أثرت الحياة الفنية بينها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم والشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودى والفنانة وردة والفنان عبدالحليم حافظ والفنان محمد رشدى والنقشبندى وعدوية. محمد رشدى والنقشبندى وعدوية. العرض بطولة إيهاب فهمى، بمشاركة النجوم مجدى صبحي، رحاب مطاوع، أحمد الدمرداش، شيكو، رشا سامى العدل، ناصر عبدالحفيظ، نهلة خليل، شريف عواد، عماد عبدالمجيد، هانى عبدالهادى، أحمد الشريف، المطرب مالك، هبة محمد، عمرو أصلان، سيد عبدالرحمن، سناء يسرى، حمدى حنفى قيادة الأوركسترا وتوزيع موسيقى للمايسترو محمد أبو اليزيد.

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