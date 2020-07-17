بالصور.. ثنائي العود يفتتحان ليالي التنمية الثقافية

افتتح د. فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، أولى حفلات الموسم الصيفي مساء أمس، الخميس 16 يوليو لثنائي العود "غسان اليوسف ودينا عبدالحميد"، بحديقة قصر المانسترلى بالمنيل، وذلك بعد اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة للحضور كافة.

تضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر المؤلفات لكبار الملحنين، منها: "على ضفاف النيل" من مؤلفات الثنائى، تنويعات لأشهر أغانى فيروز،

"مدام تحب بتنكر ليه" لمحمد القصبجى، "الحب كده" لرياض السنباطى، "سماعى نهاوند" تأليف دينا عبدالحميد، "أنا فى انتظارك"، و"هو صحيح الهوى غلاب"، للشيخ زكريا أحمد.

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واختتما بالعزف الثنائى على عود واحد، حيث قدما تنويعات للموسيقار فريد الأطرش والسلام الوطنى، وذلك بتقنية اصبع ووتر التي اشتهر بها

الثنائى وهى تقنية العزف بأصابع شخص على رقبة العود والشخص الآخر يقوم بضرب الأوتار بالريشة على العود نفسه.

جدير بالذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته دينا عبدالحميد يعدان أول ثنائى عربي لآلة العود، درسا العود فى طفولتهما وتخرجا في بيت العود العربي، شاركا فى العديد من المهرجانات الموسيقية الدولية، منها: مهرجان العود بتطوان (المغرب)، مهرجان العود الدولى، كما شاركا فى العديد من الحفلات في عدد من الأماكن الثقافية بمصر وخارجها.