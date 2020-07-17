تراند اليوم : فيديو جديد ….شوف أين كانت نانسي عجرم لحظة قتل زوجها لمقتحم الفيلا

انتشر فيديو جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظات قتل زوج نانسي عجرم الطبيب فادي الهاشم لمقتحم فيلا سكنه رفقة زوجته المطربية اللبنانية وبناته السوري محمد الموسى

وظهرت نانسي في الفيديو ترتدي روب النوم المنزلي راكضة بجوار زوجها فبل قتله للسارق بلحظات ثم ظهرت رفقة رجال الشرطة اللبنانية تشرح وقائع الحادثة ويظهر أن الفيديو مأخوذ من فيلم الرواية الكاملة التي أعلنت منصة شاهد الالكترونية عن انتاجه والذي سيشرح بالتفصيل تفاصيل اقتحام فيلا نانسي وقتل المقتحم بالرصاص

وظهر صوت نانسي في الفيديو تتكلم بحرقة عن يوم الحادثة وقالت بأنه كان من أصعب أيام حياتها ولا تتمنى لأحد تجربة ما خاضته رفقة زوجها وبناتها

والجدير بالذكر ان مقتحم فيلا نانسي هو شاب سوري عرف باسم محمد الموسى وقتل على اثر الحادثة على يد زوج نانسي فادي الهاشم على الفور بعدة طلقات نارية نافذة وتسائل الجمهور عما اذا سيكشف الفيلم الوثائقي عن معلومات مخفية عن الجمهور والسوشيال ميديا وعن ظهور نانسي في الفيلم وزوجها وعن مشاركة بناتها في الفيلم المنتظر في 15 يوليو الجاري

Advertisements

ويشار الى ان الطب الشرعي السوري استنكر الجريمة البشعة بعد رفع محامية القتيل ريهاب بيطار دعوى قضائية ضد الهاشم اتهمته فيها بالقتل العمد اجبر على اثرها الهاشم على الاقامة الجبرية وعدم مغادرة الاراضي اللبنانية بأمر من قاضي التحقيق