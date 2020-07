تراند اليوم : اتفرج – نسرين طافش تخفي مفاتنها بحمالة الصدر فقط

View this post on Instagram

والنور الذي في العين ليس إلا أثراً من نور القلب. #جلال_الدين_الرومي 💫 صباح النور ☀️ سؤال اليوم : كيف يمكن لي اليوم أن أزيد قلبي نورا أمانا سلاما و بهجة و كيف يمكن ان يتوسع و ينتشر هذا النور في عالمي على من أحبهم و على من هم حولي ؟ #إسأل_تعطى