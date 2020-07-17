شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سلامة تحضر لفيلم جديد بغد غياب 3 سنوات عن السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة سارة سلامة انها تعاقدت على المشاركة فى فيلم جديد تعمل على التحضير له حالياً تمهيداً لبدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبل، مشيرة إلى أنها لن تستطيع الكشف عن تفاصيل العمل لحين الانتهاء من كافة الأمور وبدء التصوير، حيث تعود سارة بهذا الفيلم إلى السينما بعد غياب عامين منذ مشاركتها فى فيلم "أخلاق العبيد" عام 2017، وأشارت سارة سلامة لـ"الخليج 365" إلى أنها لم تشارك فى بطولة مسلسل "شارع 9" تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وذلك بعد ربط اسمها بالمشاركة فى العمل لافتة أنها تركز حالياً فى الفيلم الجديد الذى تعمل على التحضير له فى الوقت الحالى.



سارة سلامة

وظهرت سارة سلامة فى شهر رمضان الماضى بمسلسل "يا أنا يا جدو" الذى تم تاجيله من العام الماضى، والعمل يشارك في بطولته محمد نجاتي وأحمد سلامة ورنا سماحة ومدحت ‏تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، وبعض الوجوه الشابة، من تأليف فتحي الجندي وإخراج عادل الأعصر‎.

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يذكر أن سارة سلامة انتهت منذ فترة من تصوير فيلم بعنوان "خلى بالك من اللى جاى"حيث تشارك فى بطولته إلى جانب رانيا يوسف، ومجدى كامل وصلاح عبد الله وأحمد سلامة ونور فخرى ن تأليف حمدى يوسف، وإخراج حمدى يوسف وينتمى العمل إلى أفلام الإثارة والتشويق، ولم يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض حتى الآن.