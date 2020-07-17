شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يحتفل بتتويج ريال مدريد بالدورى الأسبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان أحمد فهمي، بتتويج ريال مدريد، بلقب الدوري الإسباني، للمرة الـ34 فى تاريخه، بعد فوزه على ضيفه فريق فياريال، بهدفين مقابل هدف، حيث نشر أحمد فهمي صورة ساخرة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم ، يظهر فيها تهنئة الغريم التقليدي للنادي الملكي، برشلونة، بينما وضع صورة له خلف التهنئة وهو مطعون بسكين في قلبه، وعلق عليها قائلا: "هلا مدريد".



احتفال احمد فهمى الساخر على تويتر

ونجح ريال مدريد، فى التتويج بلقب الدوري الإسباني، للمرة الـ34 فى تاريخه، بعد فوزه على ضيفه فريق فياريال، بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس، على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو"، ضمن منافسات الجولة الـ37، من الليجا، التى عادت منافساتها، بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

أنهى ريال مدريد، الشوط الأول من المباراة، متفوقا بهدف سجله النجم الفرنسي كريم بنزيما، فى الدقيقة 29 من زمن اللقاء، بعد تلقيه تمريرة رائعة من النجم الكرواتى لوكا مودريتش، ليسدد الكرة بين قدمى حارس فريق ريال مدريد.

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وفى الشوط الثانى، عاد كريم بنزيما، ليضيف هدف الفريق الملكى الثانى، فى الدقيقة 77، عن طريق ركلة جزاء، حصل عليها سيرجيو راموس، بعد عرقلته من جانب دفاع فريق الغواصات الصفراء، ليرفع عدد أهدافه هذا الموسم، على مستوى الليجا، إلى 20 هدفا.

ونجح إيبورا، لاعب فياريال، فى تسجيل هدف فريق الغواصات الصفراء الوحيد، فى الدقيقة 83، من ضربة رأسية رائعة، فشل تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد فى التصدى لها.

ويعد لقب الدوري الإسباني، الذي اقتناصه ريال مدريد هو الأول للميرنجى ، منذ موسم 2016 – 2017، عندما توج به ريال مدريد، أيضا تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.