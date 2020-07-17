فن ومشاهير

أحمد فهمى يحتفل بتتويج ريال مدريد بالدورى الأسبانى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يحتفل بتتويج بالدورى الأسبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان أحمد فهمي، بتتويج ريال مدريد، بلقب ، للمرة الـ34 فى تاريخه، بعد فوزه على ضيفه فريق فياريال، بهدفين مقابل هدف، حيث نشر أحمد فهمي صورة ساخرة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم ، يظهر فيها تهنئة الغريم التقليدي للنادي الملكي، ، بينما وضع صورة له خلف التهنئة وهو مطعون بسكين في قلبه، وعلق عليها قائلا: "هلا مدريد".


احتفال احمد فهمى الساخر على تويتر

 

ونجح ريال مدريد، فى التتويج بلقب الدوري الإسباني، للمرة الـ34 فى تاريخه، بعد فوزه على ضيفه فريق فياريال، بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس، على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو"، ضمن منافسات الجولة الـ37، من الليجا، التى عادت منافساتها، بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشي .

 

أنهى ريال مدريد، الشوط الأول من المباراة، متفوقا بهدف سجله النجم الفرنسي كريم بنزيما، فى الدقيقة 29 من زمن اللقاء، بعد تلقيه تمريرة رائعة من النجم الكرواتى لوكا مودريتش، ليسدد الكرة بين قدمى حارس فريق ريال مدريد.

Advertisements

 

وفى الشوط الثانى، عاد كريم بنزيما، ليضيف هدف الفريق الملكى الثانى، فى الدقيقة 77، عن طريق ركلة جزاء، حصل عليها سيرجيو راموس، بعد عرقلته من جانب دفاع فريق الغواصات الصفراء، ليرفع عدد أهدافه هذا الموسم، على مستوى الليجا، إلى 20 هدفا.

 

ونجح إيبورا، لاعب فياريال، فى تسجيل هدف فريق الغواصات الصفراء الوحيد، فى الدقيقة 83، من ضربة رأسية رائعة، فشل تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد فى التصدى لها.

 

ويعد لقب الدوري الإسباني، الذي اقتناصه ريال مدريد هو الأول للميرنجى ، منذ موسم 2016 – 2017، عندما توج به ريال مدريد، أيضا تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمى يحتفل بتتويج ريال مدريد بالدورى الأسبانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا