شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم رحلوا قبل مشاهدة أعمالهم الأخيرة.. أبرزهم رجاء الجداوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الفنان ليلة العرض ليرى نجاحه بعينه بعد شهور من التحضير والمعاناة، وبمجرد أن يسمع تصفيق الجمهور فى صالات العرض تتحول تلك المعاناة إلى متعة، إلا أن بعض الفنانين حرمهم الموت كن تلك المتعة بعد أن رحلوا دون أن يشاهدوا آخر أعمالهم.

رجاء الجداوى ترحل قبل "جمجموم وبم بم" وابنتها تنتظر "توأم روحى"

الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوى، شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "جمجموم وبم بم" بطولة النجم الكوميدى محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد سلام "فيديو"، ويعرض حاليًا على إحدى المنصات الرقمية العربية، حيث شاركت الجداوى بـ 7 مشاهد فى أحداث المسلسل، الذى يعد أولى بطولات "توتا" فى الدراما التليفزيونية.

وأفاد مصدر مقرب من المسلسل أن "رجاء الجداوى" تظهر فى الحلقات الأخيرة من المسلسل، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 15 حلقة، إذ تجسد شخصيتها الحقيقية، حيث ستتعرض مدام "رجاء" لأزمة داخل أحداث المسلسل، حتى تستعين بدكتور جمجموم "توتا" لكى يعاونها فى تلك الأزمة، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "جمجوم وبم بم - الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" من نوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيرى، وبطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل، محمد محمود وعدد من ضيوف الشرف مثل أحمد السعدنى، أحمد فتحى، شيماء سيف، محمد ثروت، عمرو وهبة وآخرين.

كما شاركت الفنانة رجاء الجداوى في فيلم "توأم روحي" المقرر طرحه فى عيد الأضحى المقبل بدور العرض السينمائى فى مصر، وذلك بعدما انتهت كل عمليات المونتاج والمكساج والتصوير الخاصة بالفيلم، ويعد هذا العمل هو الأخير للراحلة رجاء الجداوى بالسينما، والذى انتهت من تصويره منذ فترة قبل انتشار فيروس كورونا الذى راحت ضحيته.

الفيلم يقوم ببطولته كل من الفنانين حسن الرداد وأمينة خليل، حيث يقدمان الأدوار الرئيسية بالفيلم، حيث يدور العمل فى إطار رومانسي، وهو من تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن.

إبراهيم نصر ملأ كواليس "صاحب المقام" بهجة ولم يمهله الموت لمشاهدته

وتوفى فجر يوم الثلاثاء 12 مايو الفنان الكبير إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عاما، وتم تشييع الجثمان من كنيسة ‏المرقسية القديمة بالأزبكية، ودفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية، دون أن يشاهد آخر أعماله "صاحب المقام".

وقال المخرج ماندو العدل إن الفنان الراحل إبراهيم نصر انتهى من تصوير مشاهده كاملة فى فيلم "صاحب المقام"، ولم ‏يمهله الموت حتى يرى الفيلم فى دور العرض السينمائية، مؤكدا أن دوره فى الفيلم مفاجأة وعامل الشخصية حلو جدا.‏

وأضاف ماندو العدل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه وفريق المونتاج خلال العمل على الفيلم لا يتوقفون عن ‏الضحك خلال مشاهدتهم لمشاهد الفنان الراحل إبراهيم نصر.‏

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وعن ذكرياته مع الراحل إبراهيم نصر داخل كواليس العمل، أوضح ماندو العدل أن الضحكة كانت لا تفارق وجهه وكان ‏يجمع فريق العمل حوله ويتبادل معهم النكات والضحكات. وتوجه العدل إلى الله بالدعاء للفنان الراحل إبراهيم نصر، قائلا: "رينا يجازيه بقدر ما أضحكنا وأسعدنا طوال حياته.. الله ‏يرحمه".‏

فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود ‏عبد المغنى وإنجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وتعود يسرا بالفيلم الى السينما بعد غياب 7 ‏سنوات منذ تقديمها فيلم "جيم أوفر" بمشاركة مى عز الدين وتم عرضه عام 2012.‏

محمود الجندى لم يشاهد حكايتى

الفنان محمود الجندى الذى وافته ورحل قبل الانتهاء من تصوير مشاهده الأخيرة بمسلسل "حكايتي"، مع وفاء عامر وياسمين صبري، ليقرر مخرج العمل الاستعانة بممثل أخر لاستكمال دوره.

أحمد زكى لم يفرح بـ"العندليب"

الفنان الكبير أحمد زكى رحل قبل استكمال مشاهده فى فيلم "حليم"، بمارس 2005، فاستعان القائمين على العمل بنجله هيثم أحمد زكي، لأداء دور عبد الحليم حافظ وهو فى عمر الشباب، وتم عرض الفيلم فى 2006 دون أن يشاهده الفنان الراحل.

خالد صالح يختتم مسيرته بـ"الجزيرة 2 "

الفنان خالد صالح رحل فى 2014، وتوفى قبل أسبوع من العرض الأول لفيلم "الجزيرة 2"، وذلك بعد أن أنهى تصوير جميع مشاهدة فى مسلسل "حلاوة الروح"

حسين الإمام يرحل بعد "زى عود الكبريت"

وفى مايو 2014 توفى الفنان حسين الإمام، وأنهى قبل رحيلة أخر أعماله الفنية "زى عود الكبريت"، إنتاج عام 2014، من تأليفه وإخراجه، كما شارك فى التمثيل كذلك بجوار زوجته سحر رامي، لكنه لم يستطع رؤية ما أنجزه، فكان عمره أقصر من العمل الفني.

وفاة عبد الله غيث تغير أحداث "ذئاب الجبل"

الفنان عبدالله غيث رحل أثناء تصوير مشاهده الأخيرة من مسلسل "ذئاب الجبل" فى مارس 1998، بعد أن لعب دور "علوان"، محل الفنان صلاح قابيل، والذى وافته المنية أثناء تصوير نفس الدور أيضا، ما دفع القائمين على العمل إلى إعلان مقتله داخل السياق الدرامي.