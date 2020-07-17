متابعة بتجــــــــــرد: يحيي الفنان المصري هاني شاكر، حفلّا غنائيًا “أون لاين”، تحت شعار “مكملين معاكم”، يوم الخميس المقبل الموافق 23 تموز/يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر.
ويأتي هذا الحفل ضمن حفلات موسم الصيف التي يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة “اللايف” من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكان هاني شاكر قد طرح أغنية جديدة بعنوان “هتعدي”، قدّم من خلالها رسالة أمل إلى الجمهور في الوطن العربي في زمن كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر رامي أمين وألحان أحمد برازيلي وتوزيع زووم.
كانت هذه تفاصيل خبر هاني شاكر يحيي أوّل حفل “أونلاين” له.. وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.