هاني شاكر يحيي أوّل حفل “أونلاين” له.. وهذه التفاصيل

متابعة بتجــــــــــرد: يحيي الفنان المصري هاني شاكر، حفلّا غنائيًا “أون لاين”، تحت شعار “مكملين معاكم”، يوم الخميس المقبل الموافق 23 تموز/يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

ويأتي هذا الحفل ضمن حفلات موسم الصيف التي يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة “اللايف” من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان هاني شاكر قد طرح أغنية جديدة بعنوان “هتعدي”، قدّم من خلالها رسالة أمل إلى الجمهور في الوطن العربي في زمن كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر رامي أمين وألحان أحمد برازيلي وتوزيع زووم.