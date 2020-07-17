أحمد العوضي يهاجم من يكشفون أسرارهم الزوجية.. هل قصد روان بن حسين؟

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان أحمد العوضي على حسابه الخاص بـ”فيسبوك” منشوراً انتقد فيه كشف أسرار العلاقات الزوجية بين الزوجين، وقال: “والله يا جماعة هو بعيد عن مين خان مين ومين خانت مين.. هو أصلاً فكرة إنك تفضح علاقة أنت كنت فيها هو شيء في منتهى القذارة وعدم التربية… يعني كنت في علاقة وطلع وحش راح لحاله… حلو أديك متهني معاه.. لكن إنك تطلع (ي) وتقول أسباب الانفصال حاجة قذرة جداً الصراحة”.

ورغم أن العوضي لم يذكر أي أسماء وجه لها الانتقادات، ولكن بعض المتابعين ظنوا أنه يشير إلى حادث انفصال الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، التي أعلنت أن انفصالها جاء إثر خيانات زوجها لها مما أصابها بفيروس جنسي.

وكانت روان قد أعلنت عن طلاقها من زوجها يوسف المقريف، بعد أشهر قليلة من وضعها لمولودتها الأولى.

وعبر خاصية القصص المصورة قررت الكشف عن حكايتها وكواليسها، وأن الحديث عن التحرش مؤخراً شجعها على ذلك.

وأعلنت أن زوجها نقل إليها فيروس جنسي يعد من الفيروسات العالية الخطورة، وذلك بسبب علاقاته الجنسية المتعددة مما شجعها على الطلاق النهائي.