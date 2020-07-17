بالصورة – أنجلينا جولي تخرق الحجر في لوس أنجليس

متابعة بتجـــــــــرد: تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة العالمية أنجلينا جولي التقطت في أول ظهور لها بعد الحجر الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأميركية حيث بدت وهي تسير في احد شوارع لوس أنجليس.

ولفتت الأنظار بارتدائها فستاناً بلون كريمي مصنوعاً من قماش ناعم متهدل وواسع. وتبين أنه من توقيع علامة The Row’s Martina. وذكر أحد المتاجر الإلكترونية ان سعره يصل إلى 7 آلاف دولار فيما أشار متجر آخر إلى أنه يبلغ 3689 دولاراً. ونسقته النجمة مع حزام عريض باللون البني أظهر نحافة خصرها ومع حذاء صيفي مسطح باللون نفسه.

ويشار إلى أن أنجلينا ما زالت تخوض معركة الطلاق القضائية مع الممثل براد بيت بعد مرور أربع سنوات على الانفصال غير الرسمي. وساهم انتشار فيروس كورونا المستجد وإجراءات الحجر التي فرضها في توقف الإجراءات.

ويذكر ان لدى النجمين 6 أبناء هم مادوكس، 18 عاماً وباكس، 16 عاماً، وزهارا، 15 عاماً وشيلوه، 14 عاماً إضافة إلى التوأم فيفيان ونوكس، 11 عاماً.