خالد عبد الرحمن يطرب الجمهور بحفله الأونلاين ويكشف تفاصيل مرضه

متابعة بتجــــــــــرد: بدعوة من “الهيئة العامة للترفيه” في المملكة العربية السعودية وبالتعاون مع “روتانا للصوتيات والمرئيات” والمكتب الفني في مجموعة MBC وفي إطار برنامج الحفلات “مكمّلين معاكم” التي تُبثّ حصريًا عبر منصة شاهد VIP اطل الفنان خالد عبد الرحمن على محبيه بعد غياب.

وقدم خلال الحفل أجمل أغنياته بحسب ما تبين من خلال المقاطع التي نشرتها المنصة على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وأجري مع الفنان، على هامش الحفل، لقاء قدمه الإعلامي علي العلياني. وفي هذا السياق طمأن محبيه إلى صحته بعد انتشار أنباء أشارت إلى معاناته من وعكة صحية أدت إلى دخوله إلى المستشفى.

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وكشف أنه ذهب لإجراء فحوصات بعد ارتفاع مستوى حمض اليوريك في دمه. واضاف أنه تم كشف إصابته بالمرض الناتج عن فيروس كورونا قبل هذا بـ3 أيام، لافتاً إلى أن هذا لم يؤثر بشكل كبير على صحته وأن والدته خضعت أيضاً للفحص وأن النتيجة قد تظهر السبت أو الاحد المقبلين.

ويأتي هذا الحفل في إطار مبادرة ترفيهية أطلقت لتقديم الحفلات الفنية المباشرة على المسرح من دون جمهور.