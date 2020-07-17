يحيى الفخراني لـ"الخليج 365": أعود للدراما بعمل مختلف قريبا

قال الفنان المصري يحيى الفخراني إنه متحمس للعودة إلى الدراما التليفزيونية بعمل مختلف قريبا، وأنه يعكف حاليا على قراءة عدد من السيناريوهات.

وفي تصريحات لـ"الخليج 365"، برر الفخراني غيابه عن الساحة الفنية بالقول: "أفضل الغياب عن الحضور الباهت. أصبح العثور على أفكار جديدة ومختلفة أمر شاق، ولكن في الوقت الحالي أعكف على قراءة نصوص جديدة، وحتى هذه اللحظة لم أستقر على عمل محدد".



وبسؤاله حول ما تردد عن تعاونه مع السينارييست المصري وحيد حامد أوضح: "يوجد بالفعل مشروع ولكن لم أستقر عليه بعد. مازلت في مرحلة البحث وبعدها سأتخذ قرارا بشأن العمل الجديد".

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يذكر أن مسلسل "بالجم العائلي" هو آخر عمل درامي قدمه الفخراني على شاشة التليفزيون وكان عام 2018.

يأتي ذلك بالإضافة إلى مسرحية "الملك لير " التي عرضها مجددا في مصر والمملكة العربية السعودية ضمن موسم الترفية في 2019.

ولد محمد يحيى الفخراني في 7 أبريل/نيسان من عام 1945 بمحافظة الدقهلية شمال العاصمة القاهرة.

وعلى الرغم من حبه للتمثيل كان من المتفوقين علميا لذا حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة القاهرة عام 1971.