هاني شاكر يلتقي جمهوره بحفل غنائي

تحت عنوان “حفلات الصيف مكملين معاكم”، يطل النجم المصري هاني شاكر ليقدم باقة من أجمل أغنياته في حفل مباشر ، يُبثّ حصرياً عبر منصة “شاهد VIP” مساء الخميس 23 يوليو، تمام العاشرة ليلاً بتوقيت السعودية.

ويأتي الحفل في استمرارٍ لأول مبادرة ترفيهية من نوعها للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور والتي انطلقت خلال أيام عيد الفطر تحت شعار “معيّدين معاكم”، تحت رعاية “الهيئة العامة للترفيه” في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع “روتانا للصوتيات والمرئيات” والمكتب الفني في “مجموعة MBC” برنامج الحفلات المتعاقبة التي تبثّ حصرياً عبر “شاهد VIP” لنخبة من نجوم الغناء في العالم العربي، تحت شعار “مكمّلين معاكم”.

نذكر أن آخر أعمال هاني شاكر أغنية بعنوان “هتعدي” كلمات رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم.