انتظروا مفاجأة يسرا في هذا الموعد

Jul 17, 2020
تنتظر النجمة المصرية يسرا عرض فيلمها الجديد “صاحب المقام”، عبر المنصات الإلكترونية تاريخ 30 يوليو الجاري.
فيلم “صاحب المقام”، بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، ريهام عبد الغفور، نسرين أمين، محمود عبد المغني انجي المقدم. تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل.
وتعود يسرا بالفيلم الى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمها فيلم “جيم أوفر” بمشاركة مي عز الدين وتم عرضه عام 2012.
من جهة أخرى، رشح المخرج سامح عبد العزيز النجمة يسرا لفيلمه الجديد “ليلة العيد” للمؤلف أحمد عبد الله، لتكون بطلة رئيسية بجانب بطلات الفيلم الذي تدور أحداثه حول 6 بطلات. وتقرأ يسرا السيناريو حالياً كما طلبت بعض التعديلات في السيناريو من مؤلف العمل، فهل ستوافق يسرا على خوض هذه التجربة الجديدة؟
وكان المخرج سامح عبد العزيز قد تعاون مع النجمة يسرا في مسلسل “خيانة عهد” الذي حقق نجاحاً كبيراً في رمضان 2020.
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