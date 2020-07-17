شهادة للتاريخ من وردة الجزائرية في حق كارول سماحة

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل فيديو نادر للفنانة الراحلة وردة الجزائرية تُعبّر فيه عن إعجابها الكبير بالنجمة اللبنانية كارول سماحة بكلام من القلب.

وقالت وردة في لقاء معها أنّها تُحب صوت كارول وأدائها على المسرح وحركتها إضافة إلى أنها تملك حضورًا قويًا ومختلفًا وهي شهادة كبيرة من نجمة بحجم وردة.

يُذكر أنّ كارول كانت قد أطلقت أغنيتها الجديدة “BON VOYAGE” منذ أسابيع وحقق الكليب الخاص بها أكثر من أربعة ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية لشركة “لايف ستايلز ستوديوز” في موقع “يوتيوب”.

وأغنية Bon Voyage من كلمات كارول سماحة والسورية كاملة خير وألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف وتوزيع دي جي يوسف أيضا،

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أمّا الكليب فحمل توقيع المخرجة بتول عرفة وتم تصويره قبل أسبوعين في مصر وسط إجراءات مُشددة للوقاية من فيروس كورونا وهو من إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.