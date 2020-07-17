فن ومشاهير

وفاة الفنان سعد التمامي بعد إصابته بفيروس كورونا

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام


"الخليج 365" من الرياض: خسر الوسط الفني السعودي والعربي الفنان سعد التمامي، الذي توفي في الرياض بعد إصابته بفيروس .

ساهم الفنان الراحل في تقديم العديد من الأعمال الفنية التي تخلد اسمه في الأوسط الفنية الخليجية والعربية، ومن أبرزها المونولوجيستات القيمة التي ساهمت في تخليد النقلات والتطورات داخل المجتمع.

ولد التمامي في مدينة المزاحمية في المملكة العربية في الخامس من يناير من العام 1927، وبدأ مسيرته الفنية كمنولوجيست وكممثل، قبل أنت يصيب شهرة واسعة ويذيع صيته بمهارته في تقليد الفنانين وكبار المشاهير.

وللراحل مشاركات عديدة في مسرح التلفزيون السعودي والإذاعة، لا سيما برنامج بيت العزوبية وبرنامج أخبار وأشعار.

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ويعد التمامي، إلى جانب الفنان عبد العزيز الهزاع، من أبرز رواد المونولوج في السعودية، ومن أهم الأسماء التي أضفت على فن المونولوج أهمية في خارطة الفنون السعودية، خصوصاً أنها رافقت بدايات انطلاقة الإذاعة والتلفزيون .

شارك اللراحل في العديد من الأعمال الفنية القيمة، إلى جانب تقديمه المونولوج، منها أعمال مسرحية عديدة. ومن أبرز المسرحيات الشهيرة التي شارك فيها بيت العزوبية، وقدمت في العام 1988.

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