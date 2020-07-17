"الخليج 365" من الرياض: خسر الوسط الفني السعودي والعربي الفنان سعد التمامي، الذي توفي في الرياض بعد إصابته بفيروس كورونا.
ساهم الفنان الراحل في تقديم العديد من الأعمال الفنية التي تخلد اسمه في الأوسط الفنية الخليجية والعربية، ومن أبرزها المونولوجيستات القيمة التي ساهمت في تخليد النقلات والتطورات داخل المجتمع.
ولد التمامي في مدينة المزاحمية في المملكة العربية السعودية في الخامس من يناير من العام 1927، وبدأ مسيرته الفنية كمنولوجيست وكممثل، قبل أنت يصيب شهرة واسعة ويذيع صيته بمهارته في تقليد الفنانين وكبار المشاهير.
وللراحل مشاركات عديدة في مسرح التلفزيون السعودي والإذاعة، لا سيما برنامج بيت العزوبية وبرنامج أخبار وأشعار.
ويعد التمامي، إلى جانب الفنان عبد العزيز الهزاع، من أبرز رواد المونولوج في السعودية، ومن أهم الأسماء التي أضفت على فن المونولوج أهمية في خارطة الفنون السعودية، خصوصاً أنها رافقت بدايات انطلاقة الإذاعة والتلفزيون .
شارك اللراحل في العديد من الأعمال الفنية القيمة، إلى جانب تقديمه المونولوج، منها أعمال مسرحية عديدة. ومن أبرز المسرحيات الشهيرة التي شارك فيها بيت العزوبية، وقدمت في العام 1988.
مواضيع قد تهمك :
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنان سعد التمامي بعد إصابته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.