الفنان خالد عبدالرحمن يعلن إصابته وتعافيه من كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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أعلن الفنان السعودي خالد عبدالرحمن في مقابلة خاصة إصابته بفيروس كورونا منذ ثلاثة شهور. وجاء كلام عبدالرحمن خلال لقاء مع الإعلامي السعودي علي العلياني. وأشار الى أنه أصيب بمرض يسمى ارتفاع حمض اليوريك في الدم وهو ما أدى إلى دخوله المستشفى، موضحًا أنه قبلها بثلاثة أيام كان قد أجرى فحص كورونا وظهرت النتيجة في مستشفى خلاف الذي تم حجزه بها.

وأوضح خالد عبدالرحمن أنه كان يعالج داخل مستشفى الحرس الوطني لمتابعة حالته بالنسبة للحمض في الدم، لافتًا إلى أن الأطباء قاموا بحجزه لعلاجه من الحمض.

وكان عبدالرحمن أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا عبر تقنية "البث المباشر" على منصة "شاهد vip"، وذلك في أول حفل له عقب مغادرته المستشفى قبل قرابة أسبوعين، حيث استطاع أن يلفت أنظار الجمهور بجلسته التي رافقته فيها فرقته الموسيقية وقدّم معها العديد من أغانيه المتميزة.

وأطلق مدونون سعوديون وسم #خالد_عبدالرحمن والذي شهد تفاعلًا كبيرًا استطاع أن يتصدر به الترند السعودي بسرعة .

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