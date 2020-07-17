شكرا لقرائتكم خبر عن الروح تدب فى مواقع التصوير من جديد.. 3 مسلسلات قيد التحضير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دبت الحياة من جديد فى مواقع تصوير الأعمال التى توقف تصويرها خلال الفترة الماضية، وتختلفت الأسباب بين انشغال أبطالها بالأعمال الرمضانية أو الإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة ى الفترة الأخيرة للحد من انتشار فيروس كورونا.

خيط حرير

عادت النجمة مى عز الدين لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد "خيط حرير، اليوم 16 يوليو الجارى، بالمشاهد الداخلية ، وذلك بعد توقف استمر أكثر من 3 أشهر، بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، حيث قررت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل بالاتفاق مع مخرج العمل إبراهيم فخر، العودة للتصوير مرة أخرى، حتى يتسنى لفريق العمل الانتهاء من تصوير المسلسل خلل الفترة المقبلة، نظرا لانشغال بعض الممثلين بأعمال أخرى.

وتجسد مى عز الدين دور موظفة فى احدى شركات المقاولات، وتتورط مع رئيس الشركة والتى تكشفها أحداث المسلسل فى إطار الإثارة والتشويق.

مسلسل "خيط حرير" من بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، نيقولا معوض، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، ومجموعة من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

مى عز الدين قدمت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "البرنسيسة بيسة" وعرض فى السباق الرمضانى قبل الماضى للمخرج أكرم فريد وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

الآنسة فرح

أعلن الفنان تامر فرج عن موعد عرض الجزء الثاني والثالث لمسلسل "الآنسة فرح"، وكتب فرج عبر حسابه على فيس بوك، قائلا "لكل الناس اللى بتسأل على مسلسل الآنسه فرح احنا بنصور الجزء الثانى والثالث وإن شاء الله هيتعرضوا فى شهر نوفمبر مش سبتمبر زى ما كنت أعلنت قبل كده".

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بدأت أسرة مسلسل "الآنسة فرح" تصوير مشاهد الموسم الثانى من العمل وذلك بعد فترة من التحضيرات والتيرتيبات وترقب تطورات الأوضاع بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى الاستقرار على الفنانين الجديد الذين ينضمون إلى أحداث الموسم الثانى لاسيما بسبب فتح خطوط درامية جديدة فى العمل.

مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقررعرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى استكمل المخرج وائل فرج التى يتولى اخراج الموسم الثانى.

وتدورأحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.

المسلسل يسجل البطولة الأولى للفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد بعد تقديمها العديد من الأدوار الهامة فى الدراما والسينما خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كانت بداية ظهورها على الساحة الفنية من خلال مسلسل "هذا المساء" مع المخرج تامر محسن وانطلقت بعد ذلك فى العديد من الأعمال.

حكايات بنات

بدأ تصوير أول مشاهد الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات" بعد أن توقف فريق العمل بسبب الأوضاع التى تمر بها البلاد من فيروس كورونا المستجد، المسلسل من بطولة ميرنا نور، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، أستايلست عبير البدراوي، ومدير تصوير كويمان التونى وإخراج مصطفى أبو سيف.

وقد تم عرض الجزء الرابع من المسلسل على قناة أون خارج الموسم الرمضانى، وأشاد به الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعى، ويرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجال، ويذكر أن أبطال مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع هم ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كراره، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحه، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبو سيف .

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل حكايات بنات عرض فى عام 2012، ولاقى نجاحا جماهريا كبيرا، وكان من بطولة كلا من حوريه فرغلى، دينا الشربينى، صبا مبارك ،ريهام أيمن ، كريم فهمى ، رجاء الجداوى، مها أبو عوف، عمرو صالح، وتأليف باهر دويدار، وإخراج حسين شوكت، والجزء الثانى والثالث قد عرضا عام 2017 مع بعض التغييرات فى البطلات، حيث شارك فيه كل من دينا الشربينى، صبا مبارك، إنجى المقدم، ندا موسى، أحمد العوضى، أجمد جمال سعيد وعمرو صالح ومن إخراج مصطفى أبو سيف.