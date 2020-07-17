شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح يسرا لفيلم "ليلة العيد" للمخرج سامح عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح المخرج سامح عبد العزيز النجمة يسرا لفيلمه الجديد "ليلة العيد" للمؤلف أحمد عبد الله، لتكون بطلة رئيسية بجانب بطلات الفيلم الذى تدور أحداثه حول 6 بطلات، ولكل بطلة حكاية مختلفة تدور حول ليلة العيد، ويناقش قهر المرأة فى المتجمع، وتقرأ يسرا السيناريو فى الوقت الحالى كما طلبت بعض التعديلات فى السيناريو من مؤلف العمل.

وجاء اختيار سامح عبد العزيز لـ يسرا بعد تعاونهما سوياً فى مسلسل "خيانة عهد" بموسم دراما رمضان الماضى والنجاح الذى حققاه سوياً، وحتى الآن لم تبدى يسرا رأيها النهائى فى المشاركة بالعمل حتى تنتهى من قراءة السيناريو.

يذكر أن المؤلف أحمد عبد الله رشح كلا من الفنانة رغدة والفنانة سميحة أيوب للمشاركة في العمل، وحتى الآن لم يتم التعاقد مع أى بطلة في الفيلم ومازالت التحضيرات جارية بين مخرج العمل والمؤلف والمنتج أحمد السبكى.

Advertisements

أما آخر أعمال سامح عبد العزيز السينمائية فكان فيلم "سوق الجمعة"، تأليف محمد الطحاوى، وشارك فى بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل ودلال عبد العزيز، ومحمد عز، ونهى صالح وأحمد عادل وأحمد فتحى وأخرون من النجوم.

وتنتظر يسرا عرض فيلمها الجديد "صاحب المقام"، الذى يشارك في بطولته كل من أمينة خليل وأسر ياسين الذى يعرض عبر المنصات الإلكترونية يوم 30 يوليو الجارى، لمدة 3 شهور يبدو أن صناع العمل فضلوا عرضه أونلاين خوفا من قلة الجمهور بسبب فيروس كورونا وبسبب تحديد نسبة 25% فقط لمشاهدة الأفلام.

فيلم "صاحب المقام"، بطولة النجمة يسرا آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وتعود يسرا بالفيلم الى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمها فيلم "جيم أوفر" بمشاركة مى عز الدين وتم عرضه عام 2012.