علي رضا.. تزوج بطلة فرقته وأخرج فيلما لنجل رياض السنباطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

الحديث عن فرقة رضا للفنون الشعبية، عادة ما يقترن بالراقص والفنان محمود رضا، وبطلتها الفنانة فريدة فهمي، دون الالتفات كثيرا للشريك المؤسس الذي لا يقل أهمية ودور في ظهور أحد أهم فرق الرقص الشعبية في العالم كله، المخرج علي رضا، الشقيق الأكبر للأول والذي غادر عالمنا قبل أيام، وزوج الثانية.

تاريخ ميلاد علي رضا يختلف من موقع لآخر، فهناك موقع يشير أنه ولد في ديسمبر من عام 1924، بينما يدوّن الآخر تاريخ ميلاده في 17 يوليو من نفس العام، وأيًا كان تاريخ ميلاده، دعونا نحيي ذكراه ونقترب من أشهر الأعمال الفنية التي شارك فيها بالتمثيل أو الرقص، أو تلك التي أخرجها.

شبه كبير في الملامح جمعهما قبل أن يجمعهما حب الفن، تأثر محمود بشقيقه علي وحبه للفن، وكان الأخير يأخذ الأول معه ليشارك كراقص في الأفلام التي يظهر فيها كراقص رئيسي بالاستعراضات، ونستعرض في السطور التالية أبرز أعماله الفنية..

الرقص والتمثيل

كراقص وممثل أطل علي رضا على الجمهور في حوالي 18 عملا، أبرزها: "جواهر"، "الإيمان"، "رقصة الوداع"، "سجن أبو زعبل"، "الهاربة"، "الحب الصامت"، "إسماعيل ياسين بوليس حربي"، و"أنا حرة".

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الإخراج

بدأ عمله في الإخراج كمساعد في خمسينيات القرن الماضي، ومن الأفلام التي شارك فيها كمساعد مخرج وكانت في أغلبها أفلام غنائية لا تخل من الاستعراضات: "بين قلبين"، "مملكة النساء"، "ربيع الحب"، "وكر الملذات"، "لواحظ"، "حياة غانية"، "نداء العشاق"، كما شارك كمساعد في فيلم "جميلة".

أول أفلامه كمخرج قدمه عام 1962، وكان من بطولة شقيقه وفرقة رضا للفنون الشعبية، "أجازة نص السنة"، وبعدها أخرج لهم "غرام في الكرنك" و"حرامي الورقة".

في الفترة من عام 1973 وحتى عام 1989، لم يقدم سوى ستة أفلام، هي: "البنات لازم تتجوز" بطولة الفنانة نجلاء فتحي والفنان أحمد السنباطي نجل الموسيقار الكبير رياض السنباطي، "يا رب توبة" بطولة الفنانة سهير المرشدي، "آه يا ليل يا زمن" مع الفنانة وردة، "أسياد وعبيد" بطولة الفنان حسين فهمي، "حياتي عذاب" للمطرب عماد عبدالحليم، وفيلم "قضية عم أحمد" للفنان فريد شوقي.

وعن دوره وتأثيره في فرقة رضا، قال أقدم راقصي الفرقة الفنان نبيل مبروك لـ"الخليج 365": "كان العقل المدبر لنشاط فرقة رضا والمسئول عن الأمور الإدارية".

علي رضا تزوج من الفنانة فريدة فهمي، بطلة فرقة "رضا للفنون الشعبية"، وهي شقيقة زوجة شقيقه الفنان محمود رضا والد الفنانة شيرين رضا. وتوفي علي رضا قبل 27 عاما، في 1993.