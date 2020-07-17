دنيا بطمة لجمهورها: "يا ترى بيبي ولد ولا بنت؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، صورا جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي ممسكة بعدد من البالونات التي كُتب عليها: "بنت أم ولد"؟

وعلقت "دنيا"، على الصور قائلة: "حزر فزر بيبي ولد ولا بنت ولا توأم؟".

وأعلنت دنيا بطمة عن حملها الثاني منذ فترة، من زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك، الذي أنجبت منه طفلة تدعى "غزل".

من ناحية أخرى، طرحت دنيا بطمة في ديسمبر الماضي، أغنية بعنوان "قنبلة"، عبر القناة الرسمية لزوجها، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".