محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، صورا جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي ممسكة بعدد من البالونات التي كُتب عليها: "بنت أم ولد"؟
وعلقت "دنيا"، على الصور قائلة: "حزر فزر بيبي ولد ولا بنت ولا توأم؟".
وأعلنت دنيا بطمة عن حملها الثاني منذ فترة، من زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك، الذي أنجبت منه طفلة تدعى "غزل".
من ناحية أخرى، طرحت دنيا بطمة في ديسمبر الماضي، أغنية بعنوان "قنبلة"، عبر القناة الرسمية لزوجها، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا بطمة لجمهورها: "يا ترى بيبي ولد ولا بنت؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.