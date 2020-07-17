بصور من الكواليس.. عبير صبري تعلن انتهاء "زنزانة 7"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلنت الفنانة عبير صبري، انتهاء تصوير فيلم "زنزانة 7"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ونشرت "عبير"، صورًا تجمعها بعدد من النجوم المشاركين في الفيلم، وعلقت: "فركش زنزانة 7، ما شاء الله".

فيلم "زنزانة 7"، من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المُقبل.

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، مايا نصري، منة فضالي، عبير صبري، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، منى الزرقاني، تأليف حسام موسى، ومن إخراج إبرام نشأت.